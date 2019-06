EURO U21: Contra a venit in cantonamentul nationalei U21: "Vor fi multe surprize!" Mesaj pentru Radoi

Cosmin Contra, selectionerul nationalei de seniori, se afla in cantonamentul Romaniei U21 din Italia.

Cu o zi inainte de meciul cu Croatia de la EURO U21, Cosmin Contra i-a incurata pe micii tricolori in cantonamentul de la Forli.



Contra: Vor fi multe surprize la EURO U21!

“Avem aici o generatie extrem de importanta pentru prezentul si viitorul fotbalului nostru. Am discutat cu Mirel pe marginea prestatiei jucatorilor U21 in antrenamentele si meciurile din actiunea noastra Norvegia-Malta. Sunt foarte increzator in toti componentii lotului, nu doar in cei care au facut deja pasul la seniori. Suntem o familie a tricolorilor, ii ajutam impreuna sa creasca frumos”

“Polonia a invins Belgia, Italia a intors si a castigat cu Spania. Va fi un turneu cu multe rezultate neasteptate! Nimeni nu trebuie sa se gandeasca la calculele hartiei. Concentrare maxima pe calculele tactice si pe echilibrul fizic si psihic. Totodata, pe echilibrul grupului. Romania U21 e un grup unit si foarte motivat”

“Baietii au inceput deja sa scrie istorie, prin calificarea lor. E doar a doua all-time la nivel U21! Acum, daca isi exploateaza la maximum calitatile individuale si colective, pot sa contribuie enorm la dezvoltarea parcursului lor in fotbal. Sper sa le insuflu si eu putina rautate pozitiva, prin prezenta mea aici", a spus Contra.

Programul zilei pentru Romania U21



12:00 Plimbare în Forli

14:30 Prânzul

18:00 Plecarea echipei spre San Marino

19:00 Conferință de presă

19:30 Antrenamentul oficial pe stadionul din San Marino

Romania debuteaza la EURO 2019 impotriva Croatiei, marti, de la 19:30.