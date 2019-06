EURO U21: Ce cota are Romania sa castige turneul! Italia, marea favorita, a confirmat in meciul de deschidere

Romania U21 debuteaza marti la EURO 2019 intr-un meci impotriva Croatiei.

Nationala de tineret a Romaniei nu e intre favorite la castigarea Campionatului European de tineret din Italia si San Marino. Italienii sunt marii favoriti, cu o cota de 3.75 la casele de pariuri. Italia a intors scorul cu Spania in deschiderea turneului si s-a impus cu 3-1.

Franta, adversara din grupa Romaniei, e a doua favorita a turneului, cu cota 4.0.

Anglia, adversara de vineri a Romaniei in grupa este a treia favorita, cu cota 4.5. Nici croatii, adversarii de marti ai romanilor, nu sunt creditati cu sanse prea mari la EURO 2019: au cota 34.0 pentru un succes.



Romania e ultima pe lista caselor de pariuri cu o cota uriasa: 101! Cota pentru ca Romania U21 sa joace o finala istorica este mai mica: 61!

Ionut Radu, singurul roman pe lista celor mai buni jucatori de la EURO U21!

Romanii joaca impotriva tuturor sanselor la EURO 2019. Ionut Radu, evaluat la 15 milioane euro in urma sezonului ca titular la Genoa, e singurul jucator creditat cu sanse la trofeul de "jucatorul turneului". E ultimul pe lista cu cota 101.

Federico Chiesa a fost vedeta deschiderii turneului contra Spaniei cu o dubla, iar atacantul italian are cota 6.0 sa devina cel mai bun jucator al turneului. Phil Foden e al doilea pe lista, cu cota 8.5, iar al treilea este Dani Ceballos de la Real Madrid e al treilea, co cota 10.00. Noul star de la Real Madrid, Jovic, are cota 15.