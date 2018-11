Romania U21 3-3 Belgia U21 | Darius Olaru viseaza la Euro dupa ce a marcat un super gol cu Belgia: "O sa urmaresc din nou acest gol"

Darius Olaru a intrat in minutul 70 cu Belgia si a marcat golul revenirii pentru nationala.

Darius Olaru a fost decisiv pentru nationala under 21. Fotbalistul celor de la Gaz Metan Medias a inscris golul 2 pentru nationala lui Radoi cu un sut direct in vinclu.

"Ma bucur ca am obtinut un rezultat de egalitate. O sa urmaresc din nou acest gol. Ma bucur ca am ajutat echipa in aceasta seara si sper sa o ajut si pe viitor daca o sa fie nevoie de mine", a spus Olaru in direct la PRO X.

Olaru a fost decisiv si la golul 3 inscris de Ciobanu. Fotbalistul cu numarul 4 a recuperat mingea in careu si apoi a pasat catre Moldoveanu care a oferit un asist pentru reusita de 3-3.

"E cel mai bun grup in care am fost vreodata. Vedem ce o sa fie pe viitor si sper sa continui si pe viitor si poate si la Euro. Sper ca la club sa prindem playoff-ul si vom vedea pe viitor", a spus Olaru dupa egalul cu Belgia.

Olaru este dorit de Dinamo si FCSB, dar are oferte si din strainatate. Fotbalistul de la Medias spune ca in acest moment nu se gandeste sa plece de la echipa lui Teja.

"Eu imi fac treaba la club. Nu ma gandesc la niciun transfer. Dupa evolutile mele bune sper ca pe viitor sa fac pasul la o echipa mai buna", a comentat Darius Olaru.

Olaru spera sa fie in lotul lui Radoi pentru turneul final din Italia!

"In Portugalia eram chiar in tribuna. Au fost cele mai mari emotii din viata mea la acel penalty. Ne bucuram ca Ionut Radu ne-a ajutat si a parat acel penalty. Am reusit sa faca pasul cel mare catre Euro"



Meciul dintre Romania si Belgia a fost ultimul pentru nationala de tineret inainte de turneul final din Italia.

VEZI AICI REZUMATUL MECIULUI ROMANIA - BELGIA 3-3