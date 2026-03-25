Sabah: "Lucescu își va dori să păstreze multă vreme scorul de 0-0"

România înfruntă Turcia, joi, de la ora 19:00 , la Istanbul, în semifinalele play-off-ului pentru Cupa Mondială.

, la Istanbul, în semifinalele play-off-ului pentru Cupa Mondială. Învingătoarea din duelul Turcia - România va înfrunta în deplasare finala barajului cu câștigătoarea din meciul Slovacia - Kosovo. Ultimul act al play-off-ului este programat marți, 31 martie, de la ora 21:45.

Cu o zi înainte de meci, cotidianul turc Sabah i-a dedicat un material special lui Mircea Lucescu, descris drept "lupul bătrân" la care naționala condusă de Vincenzo Montella trebuie să fie atentă. În editorialul semnat de Bulent Timurlenk, s-a vorbit inclusiv despre planul pe care l-ar avea "Il Luce" pentru confruntarea de la Istanbul.

"Lucescu ne cunoaște, dar și noi îl cunoaștem. Experimentatul antrenor se va concentra asupra defensivei și va încerca să pedepsească atacurile noastre ineficiente cu contraatacuri.

Știe că dacă va încasa primul gol nu va ieși cu viață de pe stadionul lui Beșiktaș. Obiectivul lui este să păstreze multă vreme scorul de 0-0 și să ne pună sub presiune", se arată în editorialul din Sabah.

Optimism la cote înalte în Turcia: "Vom trimite România acasă"

Deși se amintește despre "criza de la nivelul atacanților centrali", turcii sunt extrem de optimiști în privința calificării în finală, unde adversară va fi Slovacia sau Kosovo, marți seară.

"Cheia pentru victorie va sta la jucători precum Kenan Yildiz sau Bariș Alper Yilmaz. Avem o criză la nivelul atacanților centrali, dar calitățile de dribling ale celor doi jucători, precum și visul lui Arda Guler de a merge la Cupa Mondială, sunt punctele noastre forte.

România este una dintre naționalele pe care le-am înfruntat cel mai des pe parcursul istoriei noastre. În 26 de confruntări am câștigat doar de 5 ori. Au fost 7 remize și 14 eșecuri, însă lotul nostru actual este mult mai bun. Vom trimite România acasă, iar luni ne vom urca în avionul care ne va duce la finala din deplasare", a mai scris Sabah.

