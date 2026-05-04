Andrei Cordea a explicat diferențele dintre reprize din Rapid - CFR Cluj. Ce a spus despre giuleșteni

CFR Cluj a învins-o luni seara, în deplasare, scor 2-1, pe Rapid, în etapa a 7-a din play-off-ul Superligii.

Andrei Cordea, golgheterul „feroviarilor” și marcatorul golului de 2-0, a explicat după meci că el și coechipierii săi s-au relaxat în a doua repriză.

Reacția lui Andrei Cordea după Rapid - CFR Cluj 2-1

Aripa dreapta a vorbit, în același timp, laudativ despre adversarii săi de la Rapid. 

„Știam că va fi un meci greu. Am făcut o primă repriză bună, dar în a doua nu am făcut ceea îmi doream și eu. Am venit încrezători și suntem fericiți că am câștigat.

Trebuia să intrăm mai montați. Cred că ne-am relaxat puțin și s-a văzut asta.

Rapid este un club mare, cu pretenții, și ei își doreau să fie campioni. Sunt jucători buni individual. Nu sunt de poziția asta, sunt de națională. Neîncrederea i-a adus în situația asta. Pot să ajungă pe locul patru. Le doresc pentru că suporterii fac atmosferă. 

M-am simțit bine, este un stadion frumos. Îmi place că tribunele sunt mai apropiate de teren și se aude altfel decât pe un stadion unde există și pistă. 

Ce să facem? Am văzut că a fost gol din ofsaid. O să ținem aproape, o să încercăm, vă anunț că ne dorim toate cele trei puncte. Meciul din Gruia va fi incendiar”, a declarat Andrei Cordea, la finalul partidei.  

Situația din clasament

CFR este pe locul al treilea în play-off, cu 40 de puncte, la două „lungimi” de „U” Cluj, locul secund, şi la cinci puncte distanţă de liderul Universitatea Craiova. 

Rapid este a cincea, cu 32 de puncte, şi şansele de a merge în cupele europene, chiar şi prin baraj, sunt mici.

Caseta meciului

  • Rapid: Aioani – Onea, Paşcanu, Kramer, Borza (Sălceanu 46') – Grameni (D. Ciobotariu 46'), K. Keita (Hazrollaj 46'), T. Christensen – Al. Dobre, D. Paraschiv (Burmaz 67'), Talisson (Moruţan 44'). Antrenor: Costel Gâlcă
  • CFR Cluj: M. Popa – Braun, Sinyan, Huja, Camora – Muhar (Djokovic 81'), T. Keita – Cordea (A. Păun 81'), Korenica (M. Ilie 90'), Biliboc (Şfaiţ 64') – Zahovic (Alibek Aliev 64'). Antrenor: Daniel Pancu
  • Cartonaşe galbene: Paşcanu 85' / Braun 46'
  • Arbitri: Florin Andrei - George Neacşu, Alexandru Vodă
  • Arbitri VAR: Adrian Cojocaru - Ovidiu Artene
  • Au marcat: Zahovic 18', Cordea 35' / Moruțan 58'
