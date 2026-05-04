Ilie Dumitrescu a identificat marea problemă a lui CFR Cluj, pe final de sezon

CFR Cluj a dominat prima repriză în Giulești, intrând la vestiare cu un avantaj de două goluri. Cu toate acestea, în partea secundă, jocul oaspeților a suferit vizibil, permițând giuleștenilor să preseze și să atace periculos poarta apărată de Mihai Popa.

La finalul meciului, Ilie Dumitrescu a evidențiat faptul că jucătorii antrenați de Daniel Pancu își pierd din prospețime în ultima jumătate de oră a partidelor, ceea ce îl forțează pe antrenorul ardelenilor să facă schimbări pentru a securiza rezultatul de pe tabelă.