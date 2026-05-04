Ilie Dumitrescu a identificat marea problemă a lui CFR Cluj, pe final de sezon

CFR Cluj s-a impus pe terenul Rapidului, scor 1-2, însă Ilie Dumitrescu a identificat o problemă majoră care le dă bătăi de cap ardelenilor pe final de sezon.

CFR Cluj a dominat prima repriză în Giulești, intrând la vestiare cu un avantaj de două goluri. Cu toate acestea, în partea secundă, jocul oaspeților a suferit vizibil, permițând giuleștenilor să preseze și să atace periculos poarta apărată de Mihai Popa.

La finalul meciului, Ilie Dumitrescu a evidențiat faptul că jucătorii antrenați de Daniel Pancu își pierd din prospețime în ultima jumătate de oră a partidelor, ceea ce îl forțează pe antrenorul ardelenilor să facă schimbări pentru a securiza rezultatul de pe tabelă.

Căderea fizică din repriza secundă

„Constat de ceva timp, că după minutul 65, jucătorii CFR-ului nu mai au același ritm. Au ceva probleme. Pancu a reacționat, a făcut trei schimbări care au adus un plus de energie. Mă uitam și la Cordea, probleme, contracturi”, a spus Ilie Dumitrescu la Digisport.

După etapa a șaptea din play-off, succesul din București o menține pe CFR Cluj pe poziția a treia. Ardelenii au acumulat 40 de puncte, fiind la cinci lungimi distanță de liderul Universitatea Craiova. De partea cealaltă, echipa pregătită de Costel Gâlcă rămâne pe locul cinci, cu 32 de puncte.

