Rus e in lotul FINAL! S-a intors Chiriches la nationala, doar BALUTA a fost trimis la tineret! Lista finala a stranierilor pentru Spania si Malta

Cosmin Contra a renuntat la un singur stranier din lista anuntata initial. Tudor Baluta va merge la tineret.

Rus ramane in lot si poate debuta contra Maltei, in conditiile in care Contra ii va prefera aproape sigur ca titulari cu Spania pe Chiriches si Nedelcearu.



Stranierii pentru Spania si Malta

Portari: Ciprian Tătărușanu (Lyon, 61/0), Florin Niță (Sparta Praga, 2/0), Ionuț Radu (Genoa, 0/0)

Fundași: Romario Benzar (Lecce, 15/0), Vlad Chiricheș (Napoli, 54/0), Ionuț Nedelcearu (FC Ufa, 4/0), Dragoș Grigore (Ludogorets, 36/0), Adrian Rus (MOL Fehérvár, 0/0), Alin Toșca (Gazişehir Gaziantep, 16/0)

Mijlocași: Alexandru Chipciu (Anderlecht, 44/6), Răzvan Marin (Ajax, 17/1), Nicolae Stanciu (Slavia Praga, 31/10), Paul Anton (Krylya Sovetov, 9/0), Ianis Hagi (Genk, 5/0),Alexandru Maxim (Mainz, 36/3), Gheorghe Grozav (Kisvárda, 28/5)

Atacanți: Claudiu Keșeru (Ludogorets, 33/12), George Pușcaș (Reading, 8/4), Florin Andone (Brighton, 21/1)