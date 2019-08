Piturca a mai vrut 2 jucatori de nationala dupa ce l-a adus inapoi pe Ivan la Craiova: "Am castigat deja 2 titluri in Liga 1!"

Contra nu l-a chemat pe Sapunaru cu Spania, saptamana viitoare, la PRO TV.

Papura ii cere selectionerului sa ia 30 de jucatori de la Craiova! Ivan se antreneaza cu oltenii. Ivan vrea eventul cu oltenii. Piturca l-a adus ca s-o bata pe FCSB.



"Luni se vor parafa actele si vom vedea cand va juca" spune Corneliu Papura.

Dorit de Piturca, Baluta prefera sa faca tusa la Slavia decat sa revina la Craiova. Si Manea ii refuza pe olteni ca sa joace in Italia sau Spania.

"In Romania am castigat deja doua titluri si cred ca am nevoie de o noua provocare" spune Cristi Manea.

Papura e sigur ca vor fi si olteni in nationala Romaniei cu Spania, pe 5 septembrie la PRO TV.

"30! Toti jucatorii de la echipa mea merita selectionati. Toti romanii" spune Papura.