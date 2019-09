ROMANIA – SPANIA, PROTV: Ianis Hagi: "Avem tot ceea ce ne trebuie pentru a ne califica!" VIDEO

Ianis Hagi nu se gandeste decat la meciul impotriva Spaniei.

Intrebat daca are emotii inaintea acestei partide si cum se pregateste pentru meciul de joi seara, Ianis Hagi a raspuns: "Nu ma gandesc la adversar, gandul meu este mai mult la ce am eu de facut pe teren si ce trebuie sa fac eu, pentru ca asa ma simt cel mai bine. Normal sa respecti ceea ce imi spune staful tehnic si cand intru in teren sa dau totul"

Ianis a mai spus ca pentru el va urma meciul cu cei mai multi suporteri, si e nerabdator sa joace intr-o astfel de atmosfera.

Facand o paralela la turneul U21 din Italia din aceasta vara unde tricolorii au ajuns pana in semifinale, Ianis a fost intrebat cum ar fi ca nationala mare sa joace la Campionatul European din 2020 la Bucuresti in fata propriilor suporteri. Hagi a mentionat ca: "Emotiile pe care le traiesti la un campionat european nu se compara cu emotiile de la un meci de calificare. Va fi ceva unic, ceva ce nu am mai trait si cu siguranta jucand si acasa va fi ceva extraordinar si sper sa realizam acest obiectiv. Cu putin mai multa incredere si cu suporterii pe care ii avem in spatele nostru, avem tot ceea ce ne trebuie pentru a ne califica."

Dupa rezultatul foarte bun obtinut la turneul U21, Ianis a fost transferat de belgienii de la KRC Genk, unde a si debutat. Despre transferul la Genk, Ianis a precizat: "Integrarea a fost mai usoara, am stiut la ce sa ma astept. Prima oara cand am plecat eram un simplu copil de 17 ani, insa acum a fost mai usor si datorita colegilor si stafului pe care l-am intalnit acolo. E interesant sa stai pe laanga atatia jucatori din diferite tari, toti vorbim engleza, ne intelegem foarte bine, este un grup tanar si este foarte interesant". Ianis va debuta in toamna aceasta si in Liga Campionilor si spune ca va fi un alt vis indeplinit pentru el sa joace in cea mai mare competitie intercluburi din lume.

