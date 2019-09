ROMANIA - SPANIA, PROTV: Luis Enrique invitat sa preia din nou nationala Spaniei. Ce spune actualul selectioner, Roberto Moreno

Spaniolii s-au reunit luni si au inceput pregatirea pentru meciul impotriva Romaniei din campania de calificare la Campionatul European din 2020.

La conferinta de presa, Robert Moreno a adus in discutie si subiectul sensibil legat de Luis Enrique. Acesta din urma s-a retras in luna iunie a acestui an de la selectionata Spaniei pentru a sta alaturi de fiica sa, care s-a stins din viata pe 29 august.

Roberto Moreno a vorbit deschis despre posibilitatea ca Luis Enrique sa revina pe banca "furiei roja": "Daca Luis Enrique vrea sa se intoarca, ma dau bucuros la o parte pentru a continua sa lucrez cu el. Il consider pe Luis un prieten si inainte de toate este prietenia."

Robert Moreno se pregateste pentru debutul sau ca antrenor pe banca Spaniei, primul sau meci fiind chiar impotriva Romaniei, in grupa F a preliminariilor Euro 2020.

Moreno a vorbit si despre Sergio Ramos care nu a avut cel mai bun start de sezon. Acesta a afirmat:"Acum va juca. Dar el trebuie sa stie ca daca nu e in forma, nu-l voi folosi. De aceea exista concurenta".

Spania este lider in grupa F dupa 4 partide disputate, avand punctaj maxim.

???? Robert Moreno: "Espero que la gente llene el estadio en Gijón ante Islas Feroe. No solo será un homenaje para Quini, también lo será para Luis Enrique"#UnidosPorUnRETO ???????? Hazte con tu entrada en https://t.co/6D3QSb3LCQ pic.twitter.com/IK9OdsJ6H6 — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) September 3, 2019

Meciul Romania-Spania este joi seara in direct la PRO TV la ora 21:45.