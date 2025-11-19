România a încheiat preliminariile CM 2026, dacă ne referim strict la meciurile din grupa H, într-un peisaj dezolant.

Partida de la Ploiești, în care speram să celebrăm calificarea, atunci când s-au tras la sorți grupele, a fost fără nicio miză. Pentru că România era deja „lipită“ de locul 3, în timp ce San Marino, cea mai slabă națională din lume, locul 210 din 210 în clasamentul FIFA, „confiscase“ deja ultimul loc. La această situație s-a adăugat și condiția meteo, descurajantă pentru prezența fanilor în tribunele arenei „Ilie Oană“.

Momentul imnului, stricat de o defecțiune tehnică

Așa cum ne-a obișnuit la meciurile de pe teren propriu, federația a încercat să „încălzească“ publicul prin momentul imnului național. De această dată, artistul ales de FRF, pentru a cânta „Deșteaptă-te, române!“ a fost Cezar Ouatu. Doar că, din păcate, omul a stat degeaba în frig, sub ploaie, și a cântat cu patos. Pentru că nu s-a auzit mai nimic, după cum se poate constata mai jos, din cauza unei defecțiuni tehnice.

