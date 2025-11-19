VIDEO România – San Marino, precedat de un moment stânjenitor: „Ne cerem scuze!“

România – San Marino, precedat de un moment stânjenitor: „Ne cerem scuze!"
La Ploiești, Federația Română de Fotbal a încercat să facă din momentul intonării imnului național unul special, cât mai emoționant. Din păcate, rezultatul a fost tragicomic, de această dată.

România a încheiat preliminariile CM 2026, dacă ne referim strict la meciurile din grupa H, într-un peisaj dezolant.

Partida de la Ploiești, în care speram să celebrăm calificarea, atunci când s-au tras la sorți grupele, a fost fără nicio miză. Pentru că România era deja „lipită“ de locul 3, în timp ce San Marino, cea mai slabă națională din lume, locul 210 din 210 în clasamentul FIFA, „confiscase“ deja ultimul loc. La această situație s-a adăugat și condiția meteo, descurajantă pentru prezența fanilor în tribunele arenei „Ilie Oană“.

Momentul imnului, stricat de o defecțiune tehnică

Așa cum ne-a obișnuit la meciurile de pe teren propriu, federația a încercat să „încălzească“ publicul prin momentul imnului național. De această dată, artistul ales de FRF, pentru a cânta „Deșteaptă-te, române!“ a fost Cezar Ouatu. Doar că, din păcate, omul a stat degeaba în frig, sub ploaie, și a cântat cu patos. Pentru că nu s-a auzit mai nimic, după cum se poate constata mai jos, din cauza unei defecțiuni tehnice.

Astăzi, Federația Română de Fotbal a ținut să-și ceară scuze pentru momentul stânjenitor al intonării imnului național.

Federația Română de Fotbal regretă incidentul tehnic petrecut marți, 18 noiembrie, pe stadionul <<Ilie Oană>> din Ploiești, la momentul intonării imnului național înaintea meciului România – San Marino. Deși întregul moment fusese pregătit temeinic, iar repetițiile desfășurate timp de două ore cu o zi înainte de meci au confirmat funcționarea impecabilă a echipamentelor, o defecțiune tehnică a împiedicat desfășurarea momentului. Ploaia abundentă a provocat o cedare a conexiunii dintre microfonul artistului Cezar Ouatu și receptorul conectat la instalația de sonorizare a stadionului, iar administratorii stadionului nu au putut rezolva situația. Din acest motiv, prestația sa nu a putut fi redată în mod corespunzător publicului. FRF își exprimă regretul profund pentru acest incident și subliniază că experiența spectatorilor la meciurile echipei naționale reprezintă o prioritate absolută. Federația Română de fotbal îi mulțumește lui Cezar Ouatu pentru profesionalism, disponibilitate și pentru faptul că a acceptat invitația de a interpreta imnul. Suntem onorați să anunțăm că artistul va relua momentul la o viitoare partidă disputată pe teren propriu, într-o formulă care să asigure desfășurarea impecabilă a interpretării sale. Totodată, FRF dorește să reamintească faptul că artiștii invitați pentru interpretarea imnului o fac pro-bono, din dorința de a susține echipa națională și de a fi aproape de publicul român. Federația Română de Fotbal rămâne angajată în îmbunătățirea continuă a experienței de meci pentru suporterii echipei naționale“, a fost reacția federației prin intermediul unui comunicat.

