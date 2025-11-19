La fel ca la precedentele meciuri ale României de pe teren propriu, FRF a decis să apeleze la un artist care să intoneze imnul național. La partida cu San Marino, alesul a fost Cezar Ouatu, însoțit de orchestra Filarmonicii din Ploiești.

Cezar Ouatu a publicat versiunea "live, fără probleme tehnice" a imnului României



Instalația de sonorizare a Stadionului Ilie Oană a cedat însă chiar în momentul intonării imnului, iar Cezar Ouatu aproape că nu s-a auzit deloc. FRF a emis ulterior un comunicat în care și-a prezentat scuzele și a vorbit despre o defecțiune tehnică cauzată de ploaia abundentă.



La o zi după momentul jenant de la Ploiești, Cezar Ouatu a postat un videoclip pe rețelele sociale în care intonează imnul României "live, fără probleme tehnice".



"Ieri, tehnica a cedat. Vocea – nu. Vă las aici imnul, așa cum trebuia să se audă! Indiferent că microfonul nu a funcționat pe stadion, emoția a fost aceeași.



Mulțumesc încă odată Federației Române de Fotbal pentru noua invitație de a intona imnul pe Arena Națională în viitorul apropiat !!!



Hai România!", a transmis Cezar Ouatu.

