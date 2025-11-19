La fel ca la precedentele meciuri ale României de pe teren propriu, FRF a decis să apeleze la un artist care să intoneze imnul național. La partida cu San Marino, alesul a fost Cezar Ouatu, însoțit de orchestra Filarmonicii din Ploiești.
Cezar Ouatu a publicat versiunea "live, fără probleme tehnice" a imnului României
Instalația de sonorizare a Stadionului Ilie Oană a cedat însă chiar în momentul intonării imnului, iar Cezar Ouatu aproape că nu s-a auzit deloc. FRF a emis ulterior un comunicat în care și-a prezentat scuzele și a vorbit despre o defecțiune tehnică cauzată de ploaia abundentă.
La o zi după momentul jenant de la Ploiești, Cezar Ouatu a postat un videoclip pe rețelele sociale în care intonează imnul României "live, fără probleme tehnice".
"Ieri, tehnica a cedat. Vocea – nu. Vă las aici imnul, așa cum trebuia să se audă! Indiferent că microfonul nu a funcționat pe stadion, emoția a fost aceeași.
Mulțumesc încă odată Federației Române de Fotbal pentru noua invitație de a intona imnul pe Arena Națională în viitorul apropiat !!!
Hai România!", a transmis Cezar Ouatu.
Comunicatul FRF după incidentul de la intonarea imnului
"Federația Română de Fotbal regretă incidentul tehnic petrecut marți, 18 noiembrie, pe stadionul “Ilie Oană” din Ploiești, la momentul intonării imnului național înaintea meciului România – San Marino.
Deși întregul moment fusese pregătit temeinic, iar repetițiile desfășurate timp de două ore cu o zi înainte de meci au confirmat funcționarea impecabilă a echipamentelor, o defecțiune tehnică a împiedicat desfășurarea momentului.
Ploaia abundentă a provocat o cedare a conexiunii dintre microfonul artistului Cezar Ouatu și receptorul conectat la instalația de sonorizare a stadionului, iar administratorii stadionului nu au putut rezolva situația. Din acest motiv, prestația sa nu a putut fi redată în mod corespunzător publicului.
FRF își exprimă regretul profund pentru acest incident și subliniază că experiența spectatorilor la meciurile echipei naționale reprezintă o prioritate absolută. Federația Română de fotbal îi mulțumește lui Cezar Ouatu pentru profesionalism, disponibilitate și pentru faptul că a acceptat invitația de a interpreta imnul. Suntem onorați să anunțăm că artistul va relua momentul la o viitoare partidă disputată pe teren propriu, într-o formulă care să asigure desfășurarea impecabilă a interpretării sale.
Totodată, FRF dorește să reamintească faptul că artiștii invitați pentru interpretarea imnului o fac pro-bono, din dorința de a susține echipa națională și de a fi aproape de publicul român.
Federația Română de Fotbal rămâne angajată în îmbunătățirea continuă a experienței de meci pentru suporterii echipei naționale", a transmis FRF.