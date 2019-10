ROMANIA - NORVEGIA, marti, 21:45, LIVE LA PROTV | Oferiti-le idolii de care au nevoie! Jucam in fata unui stadion plin de copii si stabilim un RECORD MONDIAL! Asa ne calificam la EURO

Romania - Norvegia se joaca marti seara, ora 21:45, IN DIRECT LA PROTV.

Meciul cu Norvegia este capital pentru ambele formatii. Cele doua echipe sunt obligate sa castige pentru a se mentine in lupta pe calificare. Atat Norvegia, cat si Romania s-au salvat in minutele de final ale meciurilor de sambata seara.

Romania a invins Feroe cu 3-0, dar toate golurile au fost marcate in ultimul sfert de ora, in timp ce Norvegia a obtinut o remiza uriasa contra Spaniei dupa un penalty in minutul 90+2.

Romania - Norvegia se va juca pe Arena Nationala in fata a 30.038 de copii. UEFA ne-a suspendat terenul dupa incidentele de la meciurile cu Spania si Malta, insa ne-a permis sa umplem stadionul cu copii. Ceea ce vom face si vom stabili un record mondial! Precedentul record era detinut de Partizan Belgrad care a strans 22.000 de copii la meciul de Europa League cu AZ Alkmaar.



Cum ne calificam la EURO



Daca Spania va reusi sa ia maximum de puncte din ultimele trei partide pe care le are de jucat, Romania poate obtine calificarea daca reuseste sa ia patru puncte in meciurile cu Norvegia si Suedia, dar trebuie sa ii invingem pe suedezi.

Daca facem egal cu Norvegia si castigam la diferenta de cel putin doua goluri cu Suedia, atunci suntem calificati 100% la EURO.

Daca Romania, Suedia si Norvegia fac cate 17 puncte in grupa, atunci calificata se decide la clasament in trei. Astfel, Romania si Suedia vor avea cate 5 puncte, in timp ce Norvegia doar 4. Ajungem iar la egalitate intre noi si suedezi, astfel ca se va lua in calul golaverajul. Aici, vom avea avantaj doar daca batem Suedia la minimum doua goluri diferenta.

Norvegia - Suedia 3-3

Suedia - Norvegia 1-1

Suedia - Romania 2-1

Norvegia - Romania 3-3

Romania - Norvegia (15 octombrie, 21:45, PRO TV)

Romania - Suedia (15 noiembrie, 21:45, PRO TV)