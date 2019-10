ROMANIA - NORVEGIA | Contra a avut un spion la meciul Norvegia - Spania care s-a termiant 1-1: "Nu am vazut recent Spania atat de dominata"

Romania - Norvegia se joaca marti la 21:45, in direct la PRO TV!

Echipa nationala a Romaniei are nevoie de un rezultat pozitiv in meciul cu Norvegia pentru a mai ramane in cursa calificarii. Din pacate, Romania va fi sustinuta din tribune doar de copii sub 14 ani si insotitorii lor, dupa incidentele petrecute la meciurile cu Spania si Malta.

Norvegia a facut un meci foarte bun contra Spaniei si in multe momente i-au dominat pe iberici. Partida a fost urmarita din tribune de scouterul echipei nationale, Cornel Talnar.

Acesta a dezvaluit pentru frf cateva detalii din jocul Norvegiei la care trebuie sa fim atenti:

"Norvegia a inceput intr-un 4-4-1-1, schimbat apoi, dupa golul Spaniei, in 4-4-2, si a incheiat jocul intr-un 4-3-3 foarte ofensiv. Schimba usor sistemul si se adapteaza rapid."

"Fundasii laterali urca foarte mult in atac. De altfel, Elabdellaoui, aparatorul dreapta, a fost faultat in careu de portarul Spaniei, in prelungiri."

"Vin cu foarte multe centrari periculoase in careu, au facut asta mai ales pe final, atunci cand au introdus doi atacanti inalti. Auturile sunt, de asemenea, executate lung, spre careu, pentru devieri pe bara a doua."

"Este adevarat ca Spania a jucat fara 6-7 titulari, dar Norvegia a luptat pana la final. Nu am vazut recent Spania atat de dominata. Munca si efortul nordicilor le-au fost rasplatite. Au avut si sansa, dar si sustinerea incredibila a publicului, mai ales in ultimele 20 de minute."

"Atentie mare la Ødegaard, un fotbalist foarte tehnic, si la King, atacant foarte mobil. Dar stau bine pe toate posturile. Pana si portarul are calitate, distribuie mingile cu foarte mare siguranta."

"Dintre ultimele trei partide, cel cu Norvegia mi se pare cel mai greu. Am vazut toate meciurile adversarelor din aceasta grupa, iar Norvegia mi se pare peste Suedia."

In final, Cornel Talnar le-a transmis un mesaj de incurajare tricolorilor: "Meciul cu Norvegia va fi castigat cu implicare suta la suta si cu mare sacrificiu. Hai Romania!"

Partida Romania - Norvegia va fi marti la 21:45, in drect la PRO TV.