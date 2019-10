Cum ajunge Romania la EURO 2020! CALCULE COMPLETE: norvegienii ne obliga sa facem asta

Romania a invins cu 3-0 nationala din Insulele Feroe si ramane in carti pentru o calificare la EURO 2020, insa are nevoie de rezultate excelente.

In celelalte meciuri ale grupei, Suedia a invins cu 4-0 Malta, rezultat asteptat, iar Norvegia a reusit un egal total nepreconizat cu Spania, 1-1, cu un gol venit in prelungiri.

Astfel, daca Spania este deja desprinsa in castigatoare a grupei F, lupta pentru locul 2 care asigura calificarea directa la EURO 2020 se va da intre Romania, Suedia si Norvegia.

Cum ajunge Romania la EURO 2020

Daca Spania va reusi sa ia maximum de puncte din ultimele trei partide pe care le are de jucat, Romania poate obtine calificarea daca reuseste sa ia patru puncte in meciurile cu Norvegia si Suedia, dar trebuie sa ii invingem pe suedezi.

Daca facem egal cu Norvegia si castigam la diferenta de cel putin doua goluri cu Suedia, atunci suntem calificati 100% la EURO.

Daca Romania, Suedia si Norvegia fac cate 17 puncte in grupa, atunci calificata se decide la clasament in trei. Astfel, Romania si Suedia vor avea cate 5 puncte, in timp ce Norvegia doar 4. Ajungem iar la egalitate intre noi si suedezi, astfel ca se va lua in calul golaverajul. Aici, vom avea avantaj doar daca batem Suedia la minimum doua goluri diferenta.

Norvegia - Suedia 3-3

Suedia - Norvegia 1-1

Suedia - Romania 2-1

Norvegia - Romania 3-3

Romania - Norvegia (15 octombrie, 21:45, PRO TV)

Romania - Suedia (15 noiembrie, 21:45, PRO TV)

PROGRAM GRUPA F

15 octombrie 2019: Feroe – Malta, Romania – Norvegia, Suedia – Spania (ora 21:45)

15 noiembrie 2019: Norvegia – Feroe, Romania – Suedia, Spania – Malta (ora 21:45)

18 noiembrie 2019: Malta – Norvegia, Spania – Romania, Suedia – Feroe (ora 21:45)

CLASAMENT GRUPA F