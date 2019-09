ROMANIA - MALTA, duminica, ora 19:00, LIVE LA PRO TV | Fara pasi gresiti! Romania, de aproape 30 de ori mai valoroasa decat Malta! Maltezii nu s-au calificat niciodata la un turneu final  

ROMANIA - MALTA, duminica, ora 19:00. LIVE LA PRO TV

Romania va juca al 6-lea meci din grupa F din cadrul preliminariilor EURO 2020 impotriva celor din Malta. Nationala Maltei nu s-a calificat niciodata la un turneu final. Au un lot care valoreaza 3,45 de milioane de euro pe transfermarkt, valorand aproape de 30 de ori mai putin decat nationala Romaniei. Cel mai bine cotat fotbalist din lotul Maltei este mijlocasul Jake Grech, care valoreaza 250 de mii de euro pe transfermarkt.

Echipa folosita de Malta la ultima partida, impotriva celor din Norvegia:

Bonello-Corbalan, Borg, Agius, Muscat-Fenech, Muscat, Vella, Mbong-Grech, Nwoko

In meciul tur, din 10 iunie, Romania s-a impus fara emotii, scor 4-0, pe terenul celor din Malta, fiind primul meci din istorie intre cele doua nationale. Golurile nationalei Romaniei au fost inscrise de Puscas, care a reusit o dubla, Chipciu si Dennis Man.

Malta ocupa locul 5 in grupa, cu 3 puncte, reusind sa invinga selectionata celor din Insulele Feroe, in primul meci al grupei, scor 2-1. Au urmat dupa aceea 4 infrangeri consecutive fara mai marcheze vreun gol: 2-0 cu Spania, 3-0 cu Suedia, 4-0 cu Romania si 2-0 cu Norvegia.

In clasamentul FIFA, Malta ocupa locul 156, in schimb ce nationala Romaniei se claseaza pe locul 28. Cea mai buna clasare pentru maltezi in ierharhia FIFA a fost locul 66, pozitie pe care au ocupat-o in 1994, iar cea mai slaba pozitie pe care s-au clasat a fost locul 168 in 2010.

Cel mai mare scor pe care nationala Maltei l-a inregistrat a fost 7-1 in fata celor din Liechtenstein in 2008 intr-un meci amical, iar cea mai drastica infrangere a fost 12-1, infrangere suferita in fata nationalei Spaniei in 1984, intr-un meci din cadrul preliminariilor campionatului european.