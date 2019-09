Marca a analizat meciul de pe Arena Nationala: singurul jucator de pe teren care nu a fost notat! Tatarusanu, cea mai mare nota

Ciprian Tatarusanu a fost cel mai bun jucator al Romaniei si in opinia celor de la Marca. Jurnalistii spanioli i-au acordat portarului roman trei stele in caseta tehnica a meciului, la egalitate cu Fabian Ruiz.



Cei doi fotbalisti au fost considerati de Marca drept jucatorii emblematici pentru echipele lor in meciul de aseara de pe Arena Nationala.



La polul opus s-a aflat Claudiu Keseru. Atacantul roman nu a primit nici macar o stea, fiind singurul fotbalist care a jucat aseara cu o asemenea contraperformanta.

Spania tatarusanu Romania Spania