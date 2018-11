O romanca din Italia ii asteapta pe Radoi si Ianis cu un tort special! Tragerea la sorti pentru Euro va fi la PRO X, maine, de la ora 19:00

Romania incearca sa faca imposibilul la Euro 2019 in Italia

"Cea mai dulce nationala si o sa fac pentru ei cel mai dulce tort", a spus Maria Blaj.



Maria este de 15 ani in Italia si ii asteapta pe pustii lui Radoi la cofetaria pe care a deschis-o in Bolognia. Radu primeste ceva in plus:



"O sa-i fac un tort mic pentru ca nu trebuie sa manance mult", a declarat Maria.



Familia Mariei tine cu Rapid, iar Maria il asteapta pe Daniel Pancu la Bologna.