MUNTENEGRU - ROMANIA, DISEARA LA PRO TV | Alerta pentru nationala lui Contra: poate sa o pateasca la fel ca Italia la Euro 2004! Rezultatul de COSMAR pentru Romania

Ultima partida dintre grupa de UEFA Nations League este in direct la Pro TV de la ora 21.45.

Romania joaca in Muntenegru un meci care va decide viitorul nationalei in urmatorii 2 ani! Miza meciului este uriasa: obtinerea biletelor pentru Euro 2020! Romania are mai multe variante pentru a ajunge la turneul final de peste 2 ani, insa niciuna nu este simpla.

In urma partidelor din aceasta seara vor fi cunoscute exact urnele pentru tragerea la sorti a preliminariilor Euro 2020, acestea fiind alcatuite in functie de clasamentul din UEFA Nations League. Toate echipele din Liga A vor fi in prima urna, cu 2 exceptie: Islanda si una dintre Polonia si Germania! Polonia joaca diseara cu Portugalia, deja calificata in play-off-ul din UEFA Nations League, iar un egal ar trimite Germania in urna a 2-a la tragerea la sorti.

Varianta cea mai simpla: Lituania o incurca pe Serbia

Romania mai are sanse teoretice la calificarea in play-off-ul din UEFA Nations League - Finlanda si Norvegia sunt deja calificate acolo. Romania se lupta cu Serbia iar Israel cu Scotia pentru ultimele 2 locuri. Meciul dintre Scotia si Israel are o miza uriasa pentru Romania, nationala lui Cosmin Contra fiind in pericol sa o pateasca la fel ca Italia la Euro 2004!

In urma cu 14 ani, Italia a fost eliminata din faza grupelor dupa o partida intre Danemarca si Suedia incheiata cu scorul de 2-2, rezultat ce le-a dus pe amandoua in sferturile competitiei. Acum, un egal la Scotia - Israel le-ar avantaja pe amandoua. Totusi, Scotia ar putea sa forteze victoria pentru a ocupa locul 1 in grupa de UEFA Nations League ce ar duce-o in play-off de unde este mai usor sa te califici la Euro decat din grupa preliminara. Iar o victorie a Scotiei ar fi cel mai bun rezultat pentru Romania!

Locul 2 si urna a 3-a la tragerea la sorti

Doar 2 nationale din cele care termina pe locul 2 in Liga C vor intra in urna a 3-a la tragerea la sorti de pe 2 decembrie. Una dintre acestea va fi sigur Bulgaria, in timp ce Ungaria are doar sanse teoretice - Israel sa piarda la 2 goluri cu Scotia, iar Romania sa castige maxim cu 1-0 in Muntenegru.

Astfel, Romania spera intr-un meci de care pe care la Glasgow. Asta, desi, un egal le-ar avantaja pe amandoua! Daca Scotia - Israel se incheie la egalitate, Israel termina pe primul loc in grupa si va fi in urna a 3-a la tragerea la sorti, Scotia termina pe locul 2 in grupa si intra tot in urna a 3-a, depasind-o si pe Bulgaria in clasamentul ocupantelor 2 din Liga C.

Romania are nevoie de o victorie la scor in Muntenegru. Daca va castiga la 2 goluri diferenta, ar fi peste Israel daca aceasta este invinsa de Scotia. Daca Israel castiga in Scotia, Romania are nevoie de o victorie la minim 4 goluri (sau mai putin, daca Israel castiga la mai mult de un gol in Scotia).

Urna a 4-a

Orice alt rezultat al Romaniei sau un egal in Scotia ar duce nationala noastra in urna a 4-a si ar putea avea o grupa teribila cu Franta, Germania si Serbia. Insa tot de la sarbi vine o alta varianta prin care Romania ajunge la Euro 2020. Daca sarbii se califica la turneul final din preliminarii, cel mai bun loc 2 din grupele de UEFA Nations League ii va lua locul. Daca toate cele 4 echipe din Liga C ce termina pe primul loc reusesc calificarea la Euro 2020 prin preliminarii, automat echipele aflate pe locul 2 in UNL vor merge in play-off-ul competitiei.

Cu alte cuvinte, Romania are nevoie de minim un egal in Muntenegru pentru a termina pe locul 2. O infrangerea in partida de diseara ar arunca Romania in urna a 4-a, fara sanse de a prinde play-off-ul din UEFA Nations League si cu sperante minime la calificarea la Euro 2020.