Florinel Coman, cap de afis in presa italiana: "Vor sa dea lovitura in iarna!" Unde poate ajunge "Mbappe" al lui Becali

Florinel Coman i-a impresionat pe italieni.

Mijlocasul de la FCSB este considerat solutia salvatoare de un club din Italia.

Calciomercato scrie ca Palermo insista pentru transferul lui "Mbappe" Coman, pe care vor sa-l aduca inca din iarna, pentru a reusi, alaturi de el, promovarea in Serie A.

"Acest club vrea sa dea o lovitura in iarna pentru a intari echipa si a obtine promovarea in Serie A", scrie sursa citata.

Florinel Coman a fost urmarit deja de echipa italiana. Scouteri de la Palermo au venit si au analizat jocul mijlocasului lui Gigi Becali, iar rezultatul pare sa fi fost unul pozitiv.

Florinel Coman a ajuns la FCSB de la Viitorul in vara lui 2017, in schimbul sumei de 3 milioane de euro. El a reusit in acest sezon sa marcheze 7 goluri si sa dea 4 pase decisive.

Gigi Becali ar putea profita de dorinta italienilor pentru a-l obtine pe varful mult dorit, George Puscas. Romanul joaca la Palermo, iar patronul de la FCSB a declarat ca-si doreste sa-l aduca la echipa din Bucuresti. Sport.ro a scris ca Becali ar putea sa propuna italienilor un schimb Coman - Puscas.