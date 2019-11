Il mai tineti minte pe Mansour? "Omul-foarfeca" inca joaca in Romania: la ce echipa a ajuns dupa ce l-a refuzat pe Becali

Au trecut aproape 10 ani de cand Gueye Mansour impresiona in tricoul Timisoarei.

Ajuns la 33 de ani, Mansour inca joaca fotbal in Romania. Supranumit "Omul-Foarfeca" dupa ce a marcat un gol spectaculos in poarta echipei lui Becali, Mansour a ajuns acum in liga a treia la Flacara Horezu.

Mansour o sa ajunga cat de curand in fata comisiilor. Senegalezul a injurat arbitrul pret de cateva minute la ultimul meci al celor de la Flacara Horezu si il asteapta o suspendare de cinci etape.

Conform presei din Ramnicu Valcea, Mansour a ajuns la Flacara Horezu la insistentele sotiei, care este din Ramnicu Valcea, si a dorit ca acesta sa fie cat mai aproape de familie. Muhammad, fiul lui Mansour, are 8 ani si joaca la juniorii lui Ramnicu Valcea.