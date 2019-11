Romania - Suedia, 21:45, PRO TV | Ce surpriza ii asteapta pe fanii romani la National Arena

Romania - Suedia e LIVE LA PRO TV vineri seara de la 21:45! Toate momentele importante si reactiile in timp real sunt pe www.sport.ro!

Peste 50.000 de fani se vor afla in aceasta seara in tribunele National Arena pentru a-i sustine pe tricolori, intr-un meci decisiv pentru calificarea la EURO!

FRF face pregateste o surpriza speciala pentru suporteri

"In aceasta seara, la Arena Nationala va avea loc un moment special. Fanii prezenti la stadion vor putea face cunostinta cu Skillzy, mascota UEFA EURO 2020.

Skillzy va fi insotit de Ioana Andreea, reprezentanta Bucurestiului in echipa de freestyleri a Campionatului European, votata de fani de pe intregul continent. Ea va face echipa cu Stefan Florescu, castigator al emisiunii "Romanii au talent" de la Pro TV. Pe cei doi ii vom vedea vara viitoare, la turneul final, facand demonstratii in Fan Zone si pe stadion.

Daca il prindeti pe Skillzy la poza, asteptam imaginile pe pagina de Facebook a Echipei Nationale", a fost anuntul postat de Federatie.

Romania se afla pe locul 3 in clasamentul grupei F si are nevoie de o victorie in aceasta seara pentru a pastra sanse matematice la calificare.