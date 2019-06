Razvan Marin a fost suporter de lux la Cesena!

A trait la intensitate maxima partida. Marin a iesit epuizat din stadion.



"Ma bucur enorm ca am fost pe stadion. Nu pot decat sa ma bucur, sunt mandru de toata lumea. Au fost de toate in meciul asta. Sa ai 2-1 in minutul 85... Dupa 3-2, 4-2... Nu ma asteptam sa egaleze Anglia. Ma bucur ca a facut Coman diferenta", a spus Razvan Marin.