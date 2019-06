ROMANIA IN SEMIFINALELE EURO U21 | Capitanul Radu a ramas fara cuvinte dupa calificare: "Italienii imi spuneau ca nu avem nicio sansa! Le-am aratat tuturor!" Mesaj catre toti suporterii romani

Romania U21 a reusit calificarea in semifinalele EURO U21 si la Jocurile Olimpice de la Tokyo.

Capitanul nationalei Romaniei, Ionut Radu, a fost coplesit de emotii dupa calificarea in semifinalele EURO U21 de pe primul loc dintr-o grupa cu Anglia, Croatia si Franta.

"Nu stiu ce sa zic. Vreau sa le multumesc tuturor romanilor care ne-au sustinut de la stadion si din tara, am primit mesajele lor. Nu sunt cuvinte sa descriu acest sentiment. Sa dati inapoi timpul cand am spus dupa meciul cu Tara Galilor ca vrem sa obtinem o performanta fantastica aici.



Am venit aici increzatori in forta noastra, a grupului, nimeni nu s-a dat batut si am obtinut ceva incredibil, istoric. Eu le-am spus de la inceput ca o sa luam Italia cu asalt, mi-au spus ca nu avem nicio sansa. Le-am aratat tuturor ca echipa Romaniei are o inima mare. Suntem bucurosi.



Din cate stiu, trebuia sa jucam seara. Dar meciul e binevenit oricand si daca avem mentalitatea corecta, putem sa invingem pe oricine. Vine totul din inima, sunt foarte dedicat cand vin la echipa nationala, voiam sa ajungem pe prima pagina in toata lumea, asta imi da puterea, vedem rezultatele si asta te face sa ai si mai multa dorinta" a spus Ionut Radu la TVR.

Mesaj direct catre fani

Capitanul nationalei a trimis un mesaj direct catre camera si fani.

"Vreau sa aveti incredere maxima in noi ca sunt 100% convins ca nu va vom dezamagi, toata dorinta pe care o aveti si o sa vedeti ca foarte curand Romania o sa ajunga in topul lumii" a mai spus Radu.