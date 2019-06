"Italia, eliminata dupa un rezultat anuntat!" Reactiile italienilor dupa egalul dintre Romania si Franta! Ce au putut sa scrie dupa meci

Romania U21 este in semifinalele EURO U21 dupa ce a castigat grupa cu Anglia, Croatia si Franta.

Nationala Romaniei de tineret a ramas neinvinsa in grupa de la EURO U21, terminand 0-0 in ultimul meci cu Franta. Romania a avut ocaziile cele mai mari, insa rezultatul le-a calificat pe ambele tari in semifinale, in timp ce Italia este eliminata!

Deloc surprinzator, italienii au reactionat dupa rezultat: "Italia e eliminata dupa egalul anuntat dintre Franta si Italia" scriu in deschiderea site-ului cei de la Gazzetta dello Sport. "Spania si Franta, Germania si Italia. Acestea sunt cele mai bune echipe de tineret din Europa. Italia nu exista. Azzurri sunt out, condamnati de un anuntat 0-0 intre Franta si Romania la Cesena" mai scriu italieni.

Romania U21 va juca joi seara de la ora 19.00 impotriva Germaniei la Bologna in semifinala EURO U21.