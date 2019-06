"Erau oameni care spuneau ca n-avem nicio sansa! Vrem FINALA!" Mesajul lui Radoi inaintea semifinalei cu Germania! Ce a spus despre incidentul lui Manea: "Era devastat!"

Romania s-a calificat in semifinalele EURO U21.

Romania e in semifinalele EURO U21, dupa ce a castigat Grupa C. Romania a facut 0-0 cu Franta in ultimul meci din grupe, dupa ce le-a invins pe Croatia si Anglia.

Romania va juca joi, de la ora 19:00, la Bolognia, semifinala cu Germania.

Selectionerul Mirel Radoi a felicitat jucatorii si s-a declarat extrem de bucuros pentru sustinerea pe care au primit-o din tribune.

"In momentul de fata povestea continua, istoria continua, indiferent de adversari trebuie sa dam totul. Chiar daca aceasta victorie e umbrita de doi dintre suporteri au lovit-o pe sotia lui Cristi Manea.

Suntem fericiti ca am terminat pe primul loc. Nu ne-am gandit doar sa odihnim jucatori, ci si sa facem ofensiva. Cred ca am meritat acest punct. Nu ne-au surprins francezii deloc din punct de vedere tactic.

Este fabulos! Cred ca oriunde ne-am duce in acest moment si orice rezultat am avea, un stadion intreg ne-ar aplauda! Le multumim!

In acest moment sunt doar obositi, din seara asta, dupa ce ne odihnim, o sa incepem recuperarea. Acum trebuie sa gasim cat mai repede un hotel, sa ne odihnim si maine sa plecam la Bologna.

Ati fost minunati, sunteti minunati si veti fi minunati! Veniti in continuare alaturi de noi! Hai Romania!", a spus Mirel Radoi dupa meci.

A fost o partida dificila, stiam ca un egal ne calficia pe amandoua. Imi pare rau pentru Italia, dar imi pare bine pentru Romania. Cel mai important este ca Romania a scris istorie, este o onoare ca vom juca la Jocurile Oilmpice, trebuie sa ne continuam visul si ajungem cat mai departe. In acest moment consider ca suntem mai buni decat Franta, pentru ca am terminat pe primul loc in grupa. Am facut mandrii toti romanii prin aceasta calificare, a declarat Radoi la conferinta de presa de dupa meci.

Radoi: Multi au spus ca o sa venim cu sacul plin de goluri"



O mare parte din performante apartine lui Daniel Isaila si cluburilor, care i-au crescut pe acesti copii si suporterilor care ne-au sustinut neconditionat. Speram ca aceasta poveste sa aiba un final fericit si sa jucam finala, sper sa ne bucuram in continuare alaturi de fani. Au fost foarte multi care mi-au spus ca nu avem nicio sansa in acesta grupa. Erau oameni care spuneau ca o sa venim cu sacul plin de goluri. Ma bucur ca in acest moment, imediat dupa meciul cu Portugalia, nu am reusit sa facem perfomante mari la nivel de club, dar speram ca la nationala sa facem cat mai multe. As fi preferat Spania in loc de Germania, dar poate este mai bine asa, o sa jucam la Bologna, un oras cu amintiri frumoase, a mai spus Radoi.

Radoi despre incidentul cu sotia lui Manea: "Nu isi avea locul asa ceva"



Un incident care nu isi avea locul, au lovit-o fara motiv pe prietena lui Manea, as sputea sa spun cuvinte care ma pot depasi, sper ca cei care au facut aceste gesturi sa nu mai calce pe stadioane. Manea era devastat dupa meci, a fost dusa la spital, o sa aiba doua copci, in loc sa ne bucuram ca ne-am calificat dupa 55 de ani la jocurile olimpice.. Speram sa ne calificam de pel ocul 2 si imi facusem anumite calcule, dar ma bucur ca jucatorii m-au facut sa gandesc mult mai departe si am terminat primii in grupa, a mai declarat Radoi.