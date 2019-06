SOCANT! Radoi a dezvaluit un incident INCREDIBIL de la meciul cu Franta: "I-au lovit iubita!" Un jucator al nationalei, imbrancit in tribune

Fanii Romaniei U21 au umplut stadionul la meciul cu Franta U21.

Peste 10.000 de romani au umplut stadionul din Cesena pentru partida cu Franta, insa un incident a avut loc imediat dupa finalul partidei. Fundasul dreapta, Cristi Manea, si iubita acestuia au fost implicati intr-un incident socant.

"Din pacate, aceste momente sunt umbrite de 2 suporteri care au lovit-o pe iubita lui Cristi Manea. Da, asta s-a intamplat!" a spus Mirel Radoi la TVR.

Ce s-a intamplat, din informatiile Sport.ro: Cristi Manea s-a dus la iubita lui in tribuna dupa partida sa sarbatoreasca. O alta fata a incercat sa faca poza cu jucatorul nationalei, insa acesta a refuzat. Un prieten al fetei a sarit la bataie si a izbucnit o altercatie iar iubita lui Cristi Manea a fost lovita cu piciorul in fata, avand nevoie de 2 copci.

Mirel Radoi a povestit ulterior in conferinta de presa mai multe:

"Un incident care nu isi avea locul, au lovit-o fara motiv pe prietena lui Manea, as putea sa spun cuvinte care ma pot depasi, sper ca cei care au facut aceste gesturi sa nu mai calce pe stadioane. Manea era devastat dupa meci, a fost dusa la spital, o sa aiba doua copci, in loc sa ne bucuram ca ne-am calificat dupa 55 de ani la Jocurile Olimpice.. Speram sa ne calificam de pe locul 2 si imi facusem anumite calcule, dar ma bucur ca jucatorii m-au facut sa gandesc mult mai departe si am terminat primii in grupa" a declarat Radoi.