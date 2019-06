ROMANIA U21 - GERMANIA U21 SEMIFINALA EURO U21 | Unde se joaca partida si care e ora de start! Nemtii, cote uluitoare

Romania va intalni Germania in a doua semifinala de joi de la EURO U21!

Romania a castigat Grupa C de la EURO U21 si va intalni Germania in semifinale. Romania a invins Croatia si Anglia si a facut egal, 0-0 cu Franta.

Partida va avea loc joi, 27 iunie, la Bologna, de la ora 19:00.

Stadio Renato Dall'Ara va fi arena care va gazdui semifinala Romania - Germania la EURO U21. Stadionul are o capacitate de 31,000 de locuri.

Germania a ajuns in semifinalele EURO U21 dupa ce a castigat Grupa B, cu 7 puncte. Nemtii au avut un punct peste Danemarca si 3 puncte peste Austria. Serbia a terminat grupa pe ultimul loc, cu 0 puncte.

Germania U21 a castigat meciurile cu Serbia si Danemarca si au facut egal cu Austria.

Cei mai buni marcatori al nemtilor in faza grupelor la EURO U21 sunt Luca Waldshmidt (5 goluri) si Marco Richter (3 goluri).

Nemtii au cucerit titlul la EURO U21 in 2009 si in 2017, iar in 2015 au ajuns in semifinale.

Cote uriase pentru fotbalistii germani

Cel mai bine cotat fotbalist al nemtilor este Jonathan Tah, evaluat la 40 de milioane de euro, potrivit Transfermarkt. Il urmeaza cu 30 de milioane de euro Maximilian Eggstein si Lukas Klostermann, iar Arne Maier are o valoare de 24 de milioane de euro.

Prin comparatie, Ionut Radu conduce in topul celor mai bine cotati romani, cu o valoare de 15 milioane de euro. Urmeaza Ianis Hagi cu 6 milioane de euro si Dennis Man 5.5 milioane de euro.

Germania U21 este echipa cu cel mai mare coeficient de la EURO U21, potrivit UEFA. 39,913 este coeficientul nemtilor.