ROMANIA - MUNTENEGRU, NATIONS LEAGUE, la PRO TV | Nationala joaca fara spectatori la Ploiesti! I-a mers bine fara suporteri in Ungaria si Grecia

UEFA a inchis portile la meciul nationalei cu Muntenegru.

Nationalei i-a mers bine fara spectatori. A facut egal in Ungaria si a castigat in Grecia. Inaintea meciului cu Muntenegru, vineri, la PRO TV, Burleanu ii asteapta pe jucatori sa negocieze primele pentru Euro.

De la Ploiesti, nationala merge in vulcanul de la Belgrad, unde in 2009 a pierdut cu 5-0.

"Fotbalul fara spectaori este zero. E ca si cum m-as duce in curtea scolii si as jcua fotbal", e de parere Sapunaru.

Pe Contra nu-l sperie ce urmeaza in Serbia. "Daca au castigat 5-0 atunci, nu inseamna ca o vor face si acum", spune selectionerul.

Liderii nationalei, Chiriches, Tatarusanu si Sapunaru vor negocia primele pentru Euro. Sapunaru nu stie cat vor castiga, pentru ca, spune el, nu lucreaza la banca.