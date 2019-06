Anunt URIAS pentru Alex Pascanu dupa un Euro FANTASTIC in tricoul Romaniei: 5 echipe din Premier League il vor!

Alex Pascanu mai are un an de contract cu Leicester, care tocmai i-a activat optiunea de prelungire unilaterala pana in 2020.

Pascanu spera sa intre in vacanta abia dupa finala Euro. Cand va reveni la Leicester, il asteapta vesti excelente. The Sun scrie ca 5 cluburi din Premier League il vor pe Alex, impresionate de evolutia romanului la turneul final.

"5 cluburi din Premier League se intereseaza de Pascanu. Leicester i-a activat clauza de prelungire, dar chiar si in aceste conditii Pascanu poate fi luat la pret redus, avand in vedere ca e in ultimul an de contract", scrie The Sun.

Jurnalistii britanici se asteapta ca Brendan Rodgers sa-i dea o sansa in presezon, mai ales in conditiile in care clubul e in cautarea unor inlocuitori pe termen lung pentru Wes Morgan si Jonny Evans.

Pascanu, 20 de ani, n-a jucat niciun meci la seniori in cariera. Leicester l-a folosit la echipa a doua in ultimele doua sezoane. De fundasul central s-au interesat si FCSB, dar si CFR Cluj. Campioana chiar a facut o propunere in valoare de 400 000 de euro pentur Pascanu, respinsa insa de Leicester.