Becali sta pe o comoara! "E unic in Romania, n-am mai vazut asa ceva din anii 80!" Omul care il face pe Gigi sa viseze la zeci de milioane

Gigi Becali spera sa bata repede recordul stabilit la vanzarea lui Man in Italia.

Printre cele mai bune 'produse' pe care le are: Octavian Popescu. Pustiul de 18 ani este evaluat de Gigi la nu mai putin de 50 de milioane de euro. Juventus sau City s-ar fi interesat de el, conform agentului Ioan Becali, cel care-l reprezinta.

Adrian Iencsi, antrenorul care l-a promovat pe Popescu la echipa secunda a CSU Craiova, spune ca a fost impresionat de calitatile mijlocasului ofensiv. Iencsi nu se fereste de cuvinte si spune ca Popescu e un fotbalist 'unic in Romania'.

"Imi place foarte mult Popescu, l-am debutat la seniori. L-am crescut la seniori la Craiova, la echipa a doua. Era mult mai slab, acum s-a pus bine pe picioare. Nu mai e atat de firav. Are timp sa puna fibra pe picioare. S-a nascut cu niste calitati extraordinare. In momentul de fata, e un jucator unic in Romania. Rapidul l-a avut in curte, Craiova l-a avut si n-au stiut sa profite de un astfel de jucator. E ceva de nedescris. N-am vazut din anii '80 un jucator atat de talentat ca Popescu. De acum, totul depinde de el, de cei din jur. Inca e un jucator crud, are foarte mult de muncit. Ii mai trimit mesaje: odihna, alimentatia, modestia.

Daca ei cred ca au facut ceva, n-au facut nimic pana acum. FCSB are jucatori tineri foarte buni. E un copil extrem de inteligent. E ca o vulpe sireata si in teren, si in afara. Retine foarte multe lucruri. Da senzatia ca e un jucator indonlent, superficial, dar e total invers. Cu mingea la picior face ce vrea, se joaca cu adversarul. Daca va pune forta pe picioare, va fi un jucator foarte bun si pentru echipa nationala. Trebuie sa confirme. Pregatirea fizica de la FCSB e foarte importanta pentru el si pentru toti ceilalti", a spus Iencsi la PRO X.