România a fost la ultimul Mondial în 1998 însă, dacă s-ar organiza un Mondial al „vorbelor goale“, al „datului din gură“, în mod cert, am fi o forță la un astfel de eveniment!

Modul în care am reacționat, după tragerea la sorți pentru preliminariile CM 2026, spune totul despre această abilitate – păguboasă! - pe care o avem, de a ne vedea mai frumoși și mai deștepți decât suntem, în realitate.

Mihai Stoica: „Am fost execrabili“

Acum, când preliminariile CM 2026 se apropie de final – mai sunt meciurile de astăzi și mâine – tricolorii au „reușit“ deja să rateze locul 1. Cu brio! De fapt, în grupa în care ne-am lăudat că vom defila, am terminat pe 3! După Bosnia, o națională care a abordat aceste preliminarii, fiind praf și pulbere, după cum Sport.ro a arătat aici. Și, totuși, o asemenea echipă a învins România tur-retur!

Văzând acest fiasco, care a devenit participarea României în grupa H, Mihai Stoica s-a dezlănțuit, în studioul Prima Sport, și a spus lucrurilor pe nume.

„Rămâi cu o mare deziluzie. În cea mai slabă grupă posibilă, tu iei locul 3, după Bosnia. Am fost execrabili. A fost o grupă foarte uşoară. Am văzut Austria jucând mizerabil acasă cu Cipru, cu un penalty care n-a existat. Cea mai slabă echipă (n.r.- naţionala Austriei) dintre toţi capii de serie. Austria este peste noi, dar la ce joacă acum. Altfel, n-am văzut-o atât de slabă niciodată“, a spus Mihai Stoica.

