Naționala României a pierdut locul doi în preliminariile CM 2026 după ce a fost înfrântă de Bosnia la Zenica sâmbătă seară. Rămâne valabil pentru selecționata lui Mircea Lucescu doar barajul pus la dispoziție prin câștigarea grupei din Nations League.



Cristi Săpunaru a urmărit Bosnia - România și a descris arbitrajul într-un singur cuvânt: ”Nu spun asta doar pentru că sunt român”



Cristi Săpunaru, fost internațional român, a vorbit despre meciul de sâmbătă și a sugerat că arbitrajul a fost ”execrabil”. Fostul căpitan de la Rapid a vorbit și despre ”galbenul” încasat de Bogdan Racovițan la finalul primului act.



”Pentru mine, arbitrajul a fost execrabil! Nu spun asta pentru că sunt român, dar am stat și m-am uitat la meci. Arbitrul englez i-a dat galben lui Racovițan, la acea lovitură liberă, când ei au trimis mingea în bară.



E imposibil să fie acolo o fază promițătoare, când tu o iei spre tușă. Promițătoare e atunci când o iei spre careu”, a spus Cristi Săpunaru, potrivit Digi Sport.



FRF reclamă la FIFA xenofobismul din Bosnia - România. Comunicatul oficial

Federația Română de Fotbal a emis la o zi după meciul de la Zenica un comunicat oficial prin care a semnalat faptul că va lua măsuri după ce din tribune s-a scandat în timpul partidei ”Țiganii, țiganii!”.



FRF a decis să reclame la FIFA comportamentul suporterilor gazdă, dar și condițiile de organizare ale meciului din penultima rundă a preliminariilor Campionatului Mondial din 2026.



Mai mult de atât, federația a anunțat că marți, la jocul cu San Marino (21:45), va implementa campania ”Fotbalul unește! Respectă jocul, respectă oamenii”, o inițiativă dedicată combaterii discriminării și rasismului.

