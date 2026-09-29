România, ce dezamăgire! Ce șanse are echipa națională să câștige grupa de Nations League după 2-4 cu Bosnia

România, ce dezamăgire! Ce șanse are echipa națională să câștige grupa de Nations League după 2-4 cu Bosnia Nationala
SPORT.RO
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România - Bosnia s-a încheiat cu scorul de 2-4.

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Echipa NationalaNations League
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Echipa națională a început cu stângul noua campanie de UEFA Nations League. Reprezentativa Suediei s-a impus cu scorul de 2-1, Isak și Gyokeres marcând golurile, pe când pentru „tricolori” a punctat Dennis Man. Pentru echipa lui Gică Hagi a urmat meciul cu Bosnia, de luni, 28 septembrie.

Ce șanse are echipa națională să câștige grupa de Nations League după 2-4 cu Bosnia

Cu nouă jucători noi în echipa de start, echipa națională nu a putut ține pasul cu reprezentativa Bosniei. Elevii lui Sergej Barbarez au punctat pe patru ori, pe când fotbaliștii lui Gică Hagi doar de două ori.

În urma celor două înfrângeri, reprezentativa României are șanse minime să câștige grupa din UEFA Nations League. Dacă înainte de startul competiției „tricolorii” erau văzuți cu un procentaj de 17,8% să termine pe primul loc, datele problemei s-au schimbat radical. 

Experții de la Football Meets Data au făcut toate calculele după rezultatele partidelor de luni. În urma eșecului de pe Arena Națională, România mai are doar 1,1% șanse să încheie pe prima treaptă a ierarhiei, pe când Suedia a devenit favorită, nordicii având maximum de puncte după primele două meciuri.

Specialiștii anticipează că naționala pregătită de Gică Hagi va acumula 4,4 puncte. Pentru locul 2 în grupă, România are un procent de 7,6%, pe când poziția a 3-a, respectiv a 4-a, sunt văzute cu 24% și 67,4%.

Locul 1 din grupă va promova în Liga A din Liga Națiunilor și are șanse mari de calificare la EURO 2028. Poziția secundă asigură barajul de promovare în Liga 1, în timp ce locul 3 rămâne în Liga B. Locul 4, cel de care suporterii se tem, va juca un baraj de retrogradare cu o formație din Liga C.

Programul României din UEFA Nations League

  • Vineri, 25 septembrie: Polonia – Bosnia-Herțegovina 0-0, SuediaROMÂNIA 2-1
  • Luni, 28 septembrie, ora 21:45: ROMÂNIABosnia-Herțegovina 2-4, Suedia – Polonia 3-1
  • Vineri, 2 octombrie, ora 21:45: Bosnia-Herțegovina – Suedia, Polonia – ROMÂNIA
  • Luni, 5 octombrie, ora 21:45: Bosnia-Herțegovina – Polonia, ROMÂNIA – Suedia
  • Sâmbătă, 14 noiembrie, ora 21:45: ROMÂNIA – Polonia, Suedia – Bosnia-Herțegovina
  • Marți, 17 noiembrie, ora 21:45: Bosnia-Herțegovina – ROMÂNIA, Polonia – Suedia
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