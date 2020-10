Romania are un istoric HORROR in meciurile de baraj! Chiar si cand am fost clar favoriti am pierdut calificarea

Islanda - Romania se vede IN DIRECT pe PRO TV si www.sport.ro joi, 8 octombrie de la 21:45!

Romania nu are amintiri placute de la meciurile de baraj, fiind invinsa de fiecare data in astfel de meciuri. In cazul in care 'tricolorii' vor invinge la Reykjavik, ei vor da piept cu Ungaria sau Bulgaria.

Cu Ungaria s-au intalnit pentru prima data intr-un duel de playoff in 1972. La turneul final al Campionatului European din acel an participau doar patru echipe. Romania isi castigase grupa cu Cehoslovacia, Tara Galilor si Finlanda, iar dupa echipa lui Angelo Niculescu a avut de infruntat Ungaria.

In meciul tur de la Budapeste scorul a fost un 1-1, iar acasa s-a terminat 2-2. Dupa doua egaluri a urmat rejucarea pe un teren neutru, la Belgrad, acolo unde ungurii ne-au invins cu 2-1 cu un gol marcat in minutul 89. Acel playoff a fost inceputul destramarii generatiei de la Guadalajara.

In 2002, sortii au decis ca Romania sa primeasca cel mai slab adversar din playoff, pe Slovenia o nu avea nicio prezenta la mondiale. Meciul tur a fost incheiat cu o surprinzatoare victorie a acestora cu scorul de 2-1. Returul s-a disputat pe Ghencea, in conditii foarte proaste, pe un teren mocirlos, terminandu-se cu scorul de 1-1. Romania condusa de Gheorghe Hagi a ratat prezenta la Campionatul Mondial din 2002.

Ultimul baraj disputat a fost tot pentru o calificare la Campionatul Mondial. In 2014 Romania avea din nou noroc, intalnind cel mai slab adversar dintre capii de serie. Grecia cu o echipa imbatranita ne-a eliminat fara drept de apel. Elenii au castigat meciul tur cu scorul de 3-1, iar la retur s-au aparat aproape perfect pentru calificare, meciul terminandu-se cu scorul de 1-1.

Astfel, barajul cu Islanda este al patrulea din istorie pe care il disputa 'tricolorii'.

