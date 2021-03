"Romania are sanse reale la locul 2!" Cine sunt "tricolorii" pe care i-a remarcat selectionerul Macedoniei de Nord: "El e un mare talent"  

Romania a invins Macedonia de Nord, scor 3-2, in debutul preliminariilor pentru Campionatul Mondial din Qatar.

Dupa meci, selectionerul oaspetilor a vorbit despre nationala lui Mirel Radoi si i-a laudat pe "tricolori" pentru luciditatea demonstrata in fata portii, recunoscand ca a fost placut impresionat de trei fotbalisti romani.

Igor Angelovski a declarat ca Romania este o echipa puternica si a spus ca este convins ca jucatorii sai vor fi mai motivati dupa esecul de pe Arena Nationala.

"Am avut ghinion pe final de meci, nu-mi aduc aminte sa fi beneficiat de atat de multe oportunitati de a marca in fata unui adversar puternic. Am fi putut sa inscriem noi pentru 3-2, dar mingea a ajuns la Ianis Hagi. Mi-au placut Mihaila, un mare talent, Ianis Hagi si Stanciu.

Ne-am creat multe sanse de a marca, dar in final n-am reusit sa luam nici macar un punct. Am fost oaspetii unei echipe care se lupta cu sanse reale la locul secund din Grupa J, dar am aratat ca ne putem bate de la egal la egal cu echipele puternice.

Jocul prestat cu Romania ar trebui sa ne motiveze pentru urmatoarele partide din preliminarii", a declarat Angelovski, potrivit site-ului UEFA.