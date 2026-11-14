Revedere cu Lewandowski în ziua meciului cu România! Mărturia lui Szukala: „Îmi e dor”

Revedere cu Lewandowski în ziua meciului cu România! Mărturia lui Szukala: „Îmi e dor” Nationala
SPORT.RO
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România - Polonia contează pentru etapa a 5-a din UEFA Nations League.

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Echipa națională de fotbal a României speră că va da uitării primele meciuri din UEFA Nations League. „Tricolorii” mai au două meciuri de disputat în Liga B, cu Polonia și Bosnia.

Revedere cu Lewandowski în ziua meciului cu România! Dezvăluirea lui Szukala: „Îmi e dor”

Primele patru dueluri au dus la patru înfrângeri, spre surprinderea tuturor specialiștilor. Cum ultima impresie contează, România poate avea două meciuri bune în finalul campaniei de UEFA Nations League.

Selecționerul nu se poate baza pe aceste două meciuri pe nume importante. Printre indisponibili se numără Nicolae Stanciu, Ionuț Radu și Valentin Mihăilă, toți cei trei având probleme musculare.

Totodată, Răzvan Marin nu poate fi folosit în duelul cu Polonia din cauza unei suspendări. În contextul indisponibilităților, Gică Hagi a decis să alcătuiască un prim „11” plin de surprize.

La duelul de pe Arena Națională se află și Lukasz Szukala, fost internațional polonez. Acesta a mărturisit că este un meci special, în condițiile în care iubește ambele țări.

Szukala s-a întâlnit cu foștii săi colegi în dimineața partidei, la hotel, printre care și cu Lewandowski. Cei doi au avut un schimb de replici, în care și-au amintit de perioada petrecută împreună la echipa națională.

„Este un sentiment special, sunt două echipe, două ţări pe care le iubesc. Sunt născut în Polonia şi am jucat în Polonia, am avut o perioadă foarte frumoasă aici cu echipa de club cu care am câştigat nişte titluri, am jucat în Europa League şi Champions League. Este o mare plăcere să fiu aici pe teren şi sper să fie un spectacol frumos, cu două echipe care sigur o să aibă un joc frumos.

Cu Lewandowski m-am văzut azi la hotel, cu Zielinski, e frumos. Sunt amintiri frumoase cu echipa naţională. Îmi e dor puţin, mirosul şi atmosfera, să vii la teren, să te uiţi, după să mergi în vestiar. Da, îmi e dor, dar asta e, la un moment dat se opreşte. E frumos să văd jucători tineri care apar tineri şi îi susţin.

România a avut puţin ghinion în Polonia, dacă nu era penalty şi cartonaş roşu. Cred că au început foarte bine. Au şanse ca un colectiv, dacă încep bine şi pun presiune. Ambele echipe o să joace foarte mult pe atac, au nevoie de victorie. Nu au început bine campanie şi atunci ambele echipe vor să câştige”, a spus Lukasz Szukala, potrivit Antena Sport.

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Echipele de start din România - Polonia

  • România: Hindrich – Rațiu, Drăgușin, Coubiș, Eissat – Cicâldău, Băluță, Dragomir – Hagi – Man, Coman. Rezerve: Târnovanu, Popescu, Ghiță, Bîrligea, Bancu, Ilie, Stoica, Screciu, Cîrjan, Corbu, Moruțan, Strata. Antrenor: Gică Hagi.
  • Polonia: Dragowski - Cash, Potulski, Kiwior, Kublak - Regula, Szymanski, Nowak, Zalewski - Lewandowski, Swiderski. Rezerve: Kochalski, Abramowicz, Piatkowski, Kadziora, Madurek, Benedyczak, Urbanski, Pyrka, Zukowski, Puchacz, Skoras, Poreba. Antrenor: Jan Orban.
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