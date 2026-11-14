Ce le-a transmis Gică Hagi tricolorilor înainte de România - Polonia: „Sperăm să ne ajute foarte mult”

Ce le-a transmis Gică Hagi tricolorilor înainte de România - Polonia: „Sperăm să ne ajute foarte mult” Nationala
Alexandru Hațieganu
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Selecționerul Gică Hagi a transmis ce așteptări are de la elevii săi înainte de România - Polonia. 

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Din articol

„Regele” a comunicat că își dorește de la tricolori să fie eficienți atât pe fază ofensivă, cât și pe fază defensivă. 

Mesajul lui Gică Hagi înainte de România - Polonia

Hagi a anunțat, de asemenea, că va efectua toate cele cinci schimbări pe parcursul partidei. 

El a explicat că Florinel Coman, pe care l-a preferat în locul lui Daniel Bîrligea în primul 11, cunoaște postul de atacant

„Ne dorim să facem un meci bun, să jucăm bine, să fie un rezultat pozitiv, să aducem bucurie spectatorilor şi în primul rând nouă. Trebuie să facem ambele faze, să atacăm bine, să ne apărăm foarte bine. Polonia are această calitate să dezvolte jocul foarte bine pe flancuri, trebuie să ne apărăm bine.

Ca să câştigăm, trebuie să facem ambele faze foarte bine, cu tranziţie. Ne trebuie, chiar dacă s-au făcut anumite lucruri, am discutat cu toată lumea. Începem cu cineva, terminăm cu alţii. Deci, practic o să facem acele cinci schimbări, e nevoie de prospeţime, ritm, intensitate, pentru că Polonia e o echipă bună.

Hagi: „Coman e vârf, ştie poziţia asta”

Lucrăm ca să ştim să atacăm poziţional. Trebuie să ştii să ataci. Faza ofensivă cu tranziţie, după pe defensiv, să ştii să te aperi, nu doar să ataci.

Coman e vârf, ştie poziţia asta, sperăm să prindă o zi bună şi să ne ajute foarte mult. Trebuie să construim ceva puternic, să arătăm bine, avem nevoie de rezultate, pentru că aduc încredere în sânul echipei”, a declarat Gică Hagi, conform as.ro

Gică Hagi

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Echipele de start din România - Polonia

  • România: Hindrich – Rațiu, Drăgușin, Coubiș, Eissat – Cicâldău, Băluță, Dragomir – Hagi – Man, Coman. Rezerve: Târnovanu, Popescu, Ghiță, Bîrligea, Bancu, Ilie, Stoica, Screciu, Cîrjan, Corbu, Moruțan, Strata. Antrenor: Gică Hagi.
  • Polonia: Dragowski - Cash, Potulski, Kiwior, Kublak - Regula, Szymanski, Nowak, Zalewski - Lewandowski, Swiderski. Rezerve: Kochalski, Abramowicz, Piatkowski, Kadziora, Madurek, Benedyczak, Urbanski, Pyrka, Zukowski, Puchacz, Skoras, Poreba. Antrenor: Jan Orban.

România - Polonia, duel contând pentru etapa a cincea din Liga B a Nations League, va avea loc astăzi, de la 21:45, pe Arena Națională.

Cele mai importante faze ale confruntării vor fi redate în format LIVE TEXT & FOTO pe site-ul Sport.ro. 

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