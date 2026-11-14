Sergiu Hanca știe „secretul”! Cum poate învinge România: „Asta e mentalitatea”

Echipa națională de fotbal a României speră că va da uitării primele meciuri din UEFA Nations League. „Tricolorii” mai au două meciuri de disputat în Liga B, cu Polonia și Bosnia.

Sergiu Hanca știe „secretul”! Cum poate învinge România în duelul cu Polonia

Primele patru dueluri au dus la patru înfrângeri, spre surprinderea tuturor specialiștilor. Cum ultima impresie contează, România poate avea două meciuri bune în finalul campaniei de UEFA Nations League.

Selecționerul nu se poate baza pe aceste două meciuri pe nume importante. Printre indisponibili se numără Nicolae Stanciu, Ionuț Radu și Valentin Mihăilă, toți cei trei având probleme musculare.

Totodată, Răzvan Marin nu poate fi folosit în duelul cu Polonia din cauza unei suspendări. În contextul indisponibilităților, Gică Hagi a decis să alcătuiască un prim „11” plin de surprize.

Sergiu Hanca a prefațat partida de pe Arena Națională. Fostul jucător de la Cracovia susține că elevii lui Gică Hagi trebuie să intre cu o mentalitate bună, în condițiile în care fotbaliștii români sunt mai talentați.

„Cred că mentalitatea noastră nu ar trebui să fie să obţinem măcar un punct. Mentalitatea noastră ar fi să câştigăm. Noi talent avem, sincer, ca naţie, ca fotbalişti, ca jucători convocaţi în momentul de faţă la echipa naţională. Cred că e nevoie doar de o stare de spirit bună, de atitudine. Din punctul meu de vedere, la fotbal, atitudinea nu e negociabilă, trebuie să existe zi de zi, în tot ceea ce faci, şi de mult mai multă încredere în fiecare.

Lewandowski e un punct de reper la ei în echipă, în ideea în care ştiu că am avut foşti colegi la Cracovia care au fost convocaţi la echipa naţională şi au spus că e un mentor pentru toată lumea. Îi ajută pe toţi să progreseze, să se dezvolte, să fie la cel mai înalt nivel, cea mai bună versiune a lor. Şi, chiar dacă joacă sau nu, influenţa lui asupra echipei este enormă”, a declarat Sergiu Hanca, potrivit Orange Sport.