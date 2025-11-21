Fostul atacant al naționalei crede că duelul cu Turcia va fi unul infernal, dar mizează totul pe Mircea Lucescu și pe forța grupului arătată în preliminarii.



"Săgeată" rămâne precaut. Știe că barajul e o "bestie" diferită față de meciurile din grupă și avertizează că orice pas greșit este fatal. Prezent la „Gala Trofeelor”, fostul vârf a pus punctul pe „i”: nu contează cota de piață superioară a turcilor, ci inima tricolorilor. El vede un singur drum spre victoria de la Istanbul, și anume replicarea jocului solid făcut contra Austriei sau a primei reprize excelente cu Bosnia.



"În primul rând trebuie să ne gândim la primul meci, nu îl mai apuci pe al doilea dacă nu bați în primul. Cu Turcia să jucăm ca în meciul cu Austria și în prima repriză cu Bosnia. Și atunci cu siguranță vom trece mai departe", a explicat Niculae.



"Nimeni nu cunoaște fotbalul turcesc mai bine ca Nea Mircea"

Dincolo de tactică și dăruire, România are un as în mânecă la nivelul băncii tehnice. Marius Niculae e convins că Mircea Lucescu este omul providențial pentru acest moment. Selecționerul cunoaște fiecare detaliu al fotbalului de pe Bosfor, iar faptul că avem fotbaliști care evoluează acolo, precum Ianis Hagi sau Denis Drăguș, poate cântări decisiv.



"Mai bine ca Nea Mircea nu cunoaște nimeni fotbalul turcesc, avem avantajul ăsta. El știe cel mai bine cum să pregătească acest meci", a subliniat fostul internațional.



Niculae a făcut o paralelă dureroasă cu barajul pierdut contra Sloveniei în 2001, sperând că istoria nu se va repeta. De data aceasta, faptul că nu pornim ca favoriți ar putea să ne ajute, mutând toată presiunea în tabăra adversă, pe un teren unde atmosfera va fi incendiară.



România va înfrunta Turcia în deplasare, pe 26 martie. Dacă vor trece de acest hop, tricolorii vor juca finala barajului, tot "afară", împotriva câștigătoarei dintre Slovacia și Kosovo.

