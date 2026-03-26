Turcia – România (diseară, ora 19:00) e un meci de totul sau nimic! Pentru că, dacă vom învinge, vom avansa la „finala“ cu câștigătoarea duelului Slovacia – Kosovo, tot în deplasare, pe 31 martie.

În schimb, în caz de înfrângere, se va prelungi un veritabil „blestem“ care urmărește România, la Mondiale, după un gest bizar despre care Sport.ro a scris aici.

Ianis Hagi, născut la Istanbul, căpitanul României cu Turcia

Având în vedere importanța meciului de la Istanbul, Mircea Lucescu a avut de luat niște decizii grele pentru a alcătui primul 11. Și, finalmente, lozul câștigător l-au tras cei de mai jos:

1. Ionuţ Radu - 2. Andrei Raţiu, 3. Radu Drăguşin, 15. Andrei Burcă, 11. Nicuşor Bancu - 18. Răzvan Marin, 14. Ianis Hagi (căpitan), 21. Vlad Dragomir - 20. Dennis Man, 9. Daniel Bîrligea, 13. Valentin Mihăilă.

Dincolo de opțiunile tactice ale selecționerului, ar fi de remarcat și faptul că „Il Luce“ i-a acordat banderola de căpitan lui Ianis Hagi. Așadar, acesta va fi liderul din teren, la un meci crucial al naționalei chiar la Istanbul. Vorbim despre orașul în care s-a născut Ianis, pe 22 octombrie 1998, pe când tatăl său juca, la Galatasaray.

Ianis Hagi va fi căpitanul României, în meciul cu Turcia, sub privirile tatălui său care se va afla în tribunele „Beşiktaş Stadium“.