"Renunț a doua zi la licența de antrenor". Declarații edificatoare despre presupusa ofertă a lui Iordănescu pentru națională

Tehnicianul și-a luat rămas bun de la jucători și de la staff-ul tehnic, iar la finalul vizitei la baza de la Berceni a făcut o serie de declarații despre ceea ce s-a întâmplat în ultimele zile.

Iordănescu a lămurit și speculațiile cu privire la posibila ofertă primită de la Federația Română de Fotbal, explicând că nu a existat nimic în acest sens.

"Poate să spună orice, dar eu voi dovedi că nu sunt adevărate prin schimbul de notificări care au fost. Chiar dacă nu vreau să fac public, nu-mi doresc și probabil nu o să o fac... dacă e nevoie, voi dovedi că nu mint, nu am nicio discuție cu nimeni, sub cuvânt de onoare că nu am vorbit cu nimeni de la Federație. Sunt pregătit să renunț a doua zi la licența de antrenor dacă cineva dovedește că mint.

Discuțiile și ofertele pe care le-am primit au fost doar din străinătate și le-am refuzat. Plec pentru că asta s-a dorit și nu pentru că am vrut eu. Să nu inducă clubul în eroare, sunt banii dânsului, dar nu eu mi-am dorit despărțirea asta. S-a ajuns aici pentru că asta și-a dorit dânsul. Să înțeleagă că gestionează un club cu milioane de suporteri și se joacă cu patima și dragostea multor oameni. Am primit zeci de mesaje, le-am citit din respect pentru dânsul, dar la un moment dat m-am enervat și am ripostat, pentru că deja erau prea multe. Au fost momente în care nu am înțeles ce dorește.", a declarat Edi Iordănescu.