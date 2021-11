"Să se ducă la Dinamo!". Acțiune de amploare pe care fanii FCSB o pregătesc împotriva lui Gigi Becali

Gheorghe Mustață a fost prezent la baza din Berceni în această dimineață, când a avut loc întâlnirea de adio dintre Edi Iordănescu și jucătorii și staff-ul de la FCSB.

După un dialog aprins pe care l-a avut cu Gigi Becali, liderul suporterilor de la FCSB a făcut o serie de declarații incendiare despre situația de la club.

"Nouă ne pare rău că a plecat Edi, avea susținerea noastră. Am zis că revenim la o normalitate corectă față de echipă, față de jucători. Jucătorii aveau un alt moral. Ce mai poți să spui în momentele astea decât că se distruge… Am primit un telefon mai devreme, cred că ați auzi și voi. Atât timp cât noi discutăm niște lucruri, am fost lângă echipă. Anul trecut am zis că nu e nimic, asta este. Ne-am bucurat foarte mult de venirea lui Edi, dar tu îți bați joc de milioane de suporteri, ieși public și spui că nu te interesează suporterii…

Păi tu ai cumpărat un club cu milioane de suporteri în spate și trebuia să îți dai seama că ai în spate o masă mare de oameni. Nu ne trimiți pe noi la CSA, nu ne trimiți pe noi la Dinamo. Să facă dânsul în așa fel încât să vândă echipa și să se ducă el la Dinamo. Noi nu avem cum să plecăm de lângă echipa asta.

Se pregătește un protest împtriva lui Gigi Becali?



Nu ai respect față de noi, suporterii, spui că nu te interesează, atunci oamenii nu mai rezistă. Toată lumea e disperată în acest moment. Nu se mai poate! Suporterii nu mai rezistă. Fiecare suporter face ce vrea, eu nici nu am știut de chestia asta pentru că a fost ziua soției mele și nu m-am implicat. Eu mergeam la primărie și chiar o să facem asta. Mergem să obținem acceptul de a protesta împotriva patronului. E de apreciat că a investit banii, dar nu trebuie să își bată joc de noi. În spatele lui sunt milioane de suporteri.

Îi pare rău lui Edi de suporteri, de echipă, de jucători. I-a nenorocit, i-a tulburat pe jucători. Săracii plângeau în vestiar… Sunt bulversați jucătorii. Nici nu vreau să mă gândesc ce e în sufletul lui MM. Noi am fost o echipă, am discutat tot timpul, iar acum am revenit la vechea istorie. Părerea mea e că a fost forțat să plece, eu știu bine. Dacă Edi vrea să facă publice anumite lucruri, să le facă, dar o să vină momentul în care o să le fac eu. Edi nu a vrut să plece, eu am discutat tot timpul cu el. Ne-am întâlnit alaltăieri dimineață, mi-a explicat situația și l-am rugat să nu plece. Noi nu mai dorim pe nimeni, de ce să mai cauți alt antrenor. Noi nu știm că el schimbă jucătorii?", a declarat Gheorghe Mustață.