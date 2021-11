"Plângeau în vestiar!". Gheorghe Mustață, discuții aprinse cu Becali după plecarea lui Iordănescu: suporterii caută investitori pentru FCSB

Edi Iordănescu a mers la baza sportivă de la Berceni pentru a-și lua rămas-bun de la jucători după despărțirea de FCSB. La Berceni a fost prezent și Gheorghe Mustață, liderul suporterilor de la FCSB, care a avut o discuție aprinsă la telefon cu patronul echipei, Gigi Becali.

"O dai cu 10 milioane? O să vorbesc și eu cu investitori! Să vedem. Noi te respectăm și tu ne jignești, ne umilești! De ce mă trimiți la CSA? De ce ne trimiți la CSA? Pentru mine, asta este Steaua! Tu de ce nu te duci? Du-te la Dinamo, și așa ți-au propus.

Deci 10 milioane, ultimul preț? O să găsim investitor. Fără jucători, 10 milioane, ok. Și așa i-ai distrus! Plângeau în vestiar", a fost o parte din dialogul dintre cei doi, relatat de corespondentul PRO TV, Carmen Dumitru.

Ce a declarat Edi Iordănescu la plecarea de la baza din Berceni



"Plec pentru că asta s-a dorit și nu pentru că am vrut eu. Să nu inducă clubul în eroare, sunt banii dânsului, dar nu eu mi-am dorit despărțirea asta. S-a ajuns aici pentru că asta și-a dorit dânsul. Să înțeleagă că gestionează un club cu milioane de suporteri și se joacă cu patima și dragostea multor oameni.

Am primit zeci de mesaje, le-am citit din respect pentru dânsul, dar la un moment dat m-am enervat și am ripostat, pentru că deja erau prea multe. Au fost momente în care nu am înțeles ce dorește.", a declarat Edi Iordănescu la plecarea de la FCSB.