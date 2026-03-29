Manchester City a fost eliminată din Liga Campionilor, iar Premier League poate fi pierdut! Cu toate acestea, se gândește și la ce mutări va face în vară, pentru stagiunea următoare, 2026-2027, în care să atace din nou ”dubla”, să câștige cel mai important trofeu din Europa dedicat echipelor de pe tot continentului, dar și să fie regina Angliei.

Are două nume pe listă, Sandro Tonali (mijlocaș defensiv, legitimat la Newcastle United) și Elliot Anderson (mijlocaș central, legitimat la Nottingham Forest), pentru care ar fi dispusă să plătească, în total, aproape 220 de milioane de euro!

Așadar, este vorba și de unul dintre cei mai lăudați mijlocași din Premier League: a pus ochii pe Sandro Tonali (25 de ani), în acest moment legitimat la Newcastle United, în prima ligă din Anglia.

La Newcastle, Sandro Tonali a bifat 104 apariții în toate competițiile, și-a trecut numele pe tabela de marcaj de 10 ori și, pe deasupra, a oferit și 10 pase decisive.

Tonali fusese suspendat pentru un an, în toamna anului 2023, pentru participarea în pariuri ilegale, dar pedeapsa a fost ulterior redusă cu două luni, fotbalistul achitând și o amendă de 200.000 de euro, după ce și-a recunoscut vina în fața Federației Engleze de Fotbal.

Acesta a primit tratament psihologic pentru a scăpa de dependența de jocuri de noroc, s-a antrenat cu conștiinciozitate și a fost un mare câștig pentru trupa lui Eddie Howe încă din vara anului 2024.

Elliot Anderson impresionează în Premier League la numai 23 de ani!

De altfel, Elliot Anderson (23 de ani), mijlocașul celor de la Nottingham Forest, este și el țintă a ”cetățenilor” pentru perioada de mercato din vară, iar pentru a-i convinge pe ”pădurari” să renunțe la internaționalul englez, City pregătește o ofertă fabuloasă.

Fosta campioană a Angliei pune la bătaie nu mai puțin de 114 milioane de euro. Sunt șanse destul de mici ca Manchester City să obțină un preț mai bun, având în vedere că mijlocașul mai are un contract valabil pentru încă trei ani cu Nottingham Forest, iar cota sa de piață este în creștere datorită evoluțiilor din ce în ce mai bune.

