Mircea Lucescu a decis în ziua meciului cu Bosnia pe cine se va baza la Zenica. Tehnicianul antrenor a lăsat trei vedete din Superliga României în afara lotului: Darius Olaru, Ștefan Baiaram și Louis Munteanu.



Reacția lui MM Stoica după ce Lucescu l-a exclus din lotul României pe Darius Olaru



Mihai Stoica, președintele consiliului de Administrație de la FCSB, a reacționat după ce căpitanul campioanei en-titre a fost exclus din lotul final pentru meciul cu Bosnia.



Oficialul roș-albaștrilor a punctat că Olaru nu a fost niciodată un jucător important pentru națională, în ciuda faptului că e unul dintre soliștii formației dirijate de Elias Charalambous.



”Cred că alternativa la Ianis Hagi este Florin Tănase. Fac și eu supoziții, iar Darius Olaru nu prea a fost niciodată foarte important pentru echipa națională. Este cel mai important jucător al nostru, dar la națională niciodată nu a fost considerat un jucător important.



Mai mult, a început pe bancă meciuri, acum văd că e în tribune. E o opțiune și nu e absolut nimic de reproșat. Bănuiesc că Lucescu se gândește la fiecare poziție ce alternative are. Și dacă are două alternative pe poziție, clar renunță la unul dintre jucătorii de pe bancă.



Cred că același lucru e valabil și pentru Louis Munteanu. Și acolo e Drăguș, Bîrligea, ar fi al treilea. Așa cred eu că a gândit selecționerul, mai departe nu contează decât să reușim să câștigăm. Nu cred că va fi foarte ușor, la câte absențe are Bosnia poate ne va fi mai ușor”, a spus MM Stoica la Prima Sport.

Lotul României pentru meciul cu Bosnia

Portari: Ionuț Radu, Ștefan Târnovanu, Marian Aioani

Fundași: Andrei Rațiu, Bogdan Racovițan, Adrian Rus, Virgil Ghiță, Alexandru Chipciu, Nicușor Bancu, Lisav Eissat, Deian Sorescu, Vladimir Screciu

Mijlocași: Marius Marin, Ianis Hagi, Răzvan Marin, Vlad Dragomir, Florin Tănase, Claudiu Petrila

Atacanți: Denis Drăguș, Daniel Bîrligea, David Miculescu, Valentin Mihăilă, Dennis Man

