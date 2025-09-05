În echipa de start aleasă de Mircea Lucescu pentru meciul amical de pe Arena Națională nu se regăsește niciun jucător de la FCSB. Toți cei șase convocați pentru această acțiune a echipei naționale sunt rezerve!



Inițial, Lucescu a convocat șapte jucători de la FCSB, dar Daniel Bîrligea s-a accidentat și nu a putut fi la dispoziția selecționerului pentru ”dubla” cu Canada și Cipru.



Oficialul FCSB-ului crede că Lucescu ar fi trebuit să-i folosească pe jucătorii aflați ”într-un moment de cumpănă”.



Mihai Stoica: ”Vrei să ajuți? Bagă-l să joace!”



„Faci haz de necaz, îți dai seama. Nu are cum să-mi pice bine. Nu am înțeles convocarea asta. Noi am fost deplorabili anul ăsta. De la meciul cu Drita în Europa am arătat mai bine doar în fața unor adversari modești. Ne-am făcut de râs cu Inter d'Escaldes, am fost de batjocură cu Shkendija.



În campionat ne-au bătut Slobozia, Argeș fără drept de apel, Dinamo! Și noi dăm 7 jucători la națională. Nu reproșez! Îmi vărs năduful.



Mi-e frică, nu prindem play-off-ul, de-aia! Alții nu dau doi bani pe asta. Vrei să ajuți un fotbalist care e într-un moment de cumpănă? Păi bagă-l să joace! Nu-l ține pe bancă!



Altfel nu se explică de ce există convocări de genul ăsta. Am fost slabi, foarte slabi! Există o expresie 'bench warmer' (n.r. încălzitor de bancă), îi avem pe cei mai buni! Noi suntem FCSB 'bench warmers'!”, a spus MM Stoica, la Prima Sport.



Echipele de start pentru România - Canada (ora 21:00):



România : Moldovan - Rațiu, Ghiță, Burcă, Bancu - M. Marin. R. Marin, Stanciu - Man, Munteanu, Dobre

: Moldovan - Rațiu, Ghiță, Burcă, Bancu - M. Marin. R. Marin, Stanciu - Man, Munteanu, Dobre Rezerve: Târnovanu, Sava - M. Popescu, Racovițan, Drăguș, Șut, Screciu, Miculescu, Tănase, Olaru, Mitriță, Sorescu, Chipciu, Baiaram

Canada : Crepeau - Sigur, Cornelius, De Fougerolles, Laryea - Buchanan, Kone, Estaquio, Ahmed - David, Oluwaseyi

: Crepeau - Sigur, Cornelius, De Fougerolles, Laryea - Buchanan, Kone, Estaquio, Ahmed - David, Oluwaseyi Rezerve: St. Clair, Hibbert, Marshall-Rutty, Bassong, Knight-Lebel, Waterman, Choineiere, Blair, Hoillet, Saliba, Nelsin, P.David



Lotul actualizat al României pentru meciurile cu Canada și Cipru:



Portari: Horațiu MOLDOVAN (Real Oviedo | Spania, 14/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 3/0), Răzvan SAVA (Udinese | Italia, 0/0);



Fundași: Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 31/1), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 21/0), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 41/1), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 4/0), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 3/0), Mihai POPESCU (FCSB, 4/1), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 47/2), Alexandru Chipciu (Universitatea Cluj, 48/6);



Mijlocași: Adrian ȘUT (FCSB, 7/0), Marius MARIN (Pisa | Italia, 31/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 4/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 68/12), Nicolae STANCIU (Genoa | Italia, 82/15), Darius OLARU (FCSB, 26/0), Florin TĂNASE (FCSB, 21/5), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 37/10), David MICULESCU (FCSB, 2/0), Alexandru MITRIȚĂ (Zhejiang FC | China, 25/4), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 0/0), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 2/0);



Atacanți: Denis DRĂGUȘ (Eyüpspor | Turcia, 24/5), Louis MUNTEANU (CFR Cluj, 1/0).

