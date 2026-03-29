VIDEO Gol din foarfecă Alibec! Farul, meci nebun cu Ludogoreț: câte autogoluri s-au înscris

Ca de obicei în pauzele competiționale, echipa din Constanța a jucat o partidă de pregătire în Bulgaria.

Denis AlibecFarul Constantaludogoret razgradJovan MarkovicIanis Zicu
Farul Constanța a disputat astăzi un foarte util joc de verificare, la Razgrad, împotriva multiplei campioane a Bulgariei, Ludogoreț Razgrad, notează site-ul oficial al clubului din Superligă:

”O partidă pe care Farul a abordat-o fără cei 12 jucători convocați la loturile naționale de seniori, tineret și juniori, dar în care a reușit un joc bun, cu multe situații periculoase la poarta adversă venite după acțiuni colective”.

Ludogoreț Razgrad - Farul Constanța 3-2 după 1-2 la pauză

Markovic și Alibec au fost cei mai periculoși jucători ai Farului in prima repriză, primul fiind coautor la cele două goluri ale "marinarilor", iar Alibec autor al unui gol superb din semifoarfecă.

Farul a mizat in partea secundă pe mulți tineri jucători din cadrul Academiei, iar gazdele au revenit la conducere pe tabelă, 3-2, rezultat cu care s-a și încheiat jocul.

Au marcat: Tekpetey 15, Vinicius 52, Gustavo 64 (autogol) / Alibec 17, Almeida 43 (autogol)

Ludogoreț Razgrad (antrenor Per-Mathias Hogmo): Padt - Almeida, Kurtulus, Nedyalkov - Naressi, Kaloc - Tekpetey, Chochev, Salido - Bile. Au mai intrat: Bonmann - Andersson, Terziev, Machado, N. Vinicius, Idan, Syrov, Marcus, Penev, Yordanov.

Farul Constanța (antrenor Ianis Zicu): Buzbuchi (80 Barbu) - Furtado (6 Căldăraru), Duțu (60 Larie), Țîru (60 Gustavo), Ganea (60 Rîpeanu) - Vînă (60 Oancea), Sîrbu (60 Dican), Radaslavescu (60 Ramalho) - Tănasă (60 Ișfan) - Alibec (46 Vojtus, 80 Nechifor), Tănasă (60 Constantinescu).

