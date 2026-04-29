După ce și-a cumpărat o mașină nouă, Bîrligea a decis să-și vândă Mercedesul pe care l-a folosit în ultimii ani. În schimbul său, acesta cere 31.500 de euro.
Postarea a fost distribuită și de iubita atacantului de la FCSB, Antonia: ”Fosta mea mașină este de vânzare”.
Dotările mașinii pe care Bîrligea o scoate la vânzare:
- Linie AMG
- Climatizare automată pe 4 zone
- Scaune sport față
- Volan sport multifuncțional, îmbrăcat în piele, cu padele
- Faruri LED, lumini de zi LED, stopuri LED, iluminare interioară LED
- Touchscreen,
- Sistem audio,
- Keyless start
- Recunoaștere semne trafic, asistent menținere bandă,
- Pilot automat adaptiv
- Camere 360 grade
- Senzor ploaie
- Head up display
- Scaune cu memorii
- Trapa panoramica
- ESP, ABS, asistent frânare, control tracțiune
- Airbaguri frontale, laterale, cortină, central
- Geamuri electrice față/spate, oglinzi încălzite
- Fixare ISOFIX, filtru particule
Cifrele lui Bîrligea în acest sezon pentru FCSB
În actuala stagiune, Daniel Bîrligea a bifat două apariții în play-off, 22 în sezonul regulat (7 goluri, 2 assist-uri), două în Cupa Româniie (1 gol, 1 assist), șase în Europa League (2 goluri), patru în preliminariile UEL (3 goluri, 2 assist-uri), una în preliminariile Champions League (1 assist).
De când se află la FCSB, fotbalistul brăilean a bifat 72 de apariții în toate competițiile pentru gruparea roș-albastră, și-a trecut numele pe tabela de marcaj de 30 de ori și, pe deasupra, a oferit opt pase decisive.
Bîrligea a fost cumpărat de FCSB în septembrie 2024 de la CFR Cluj pentru 3 milioane de euro. Ardelenii l-au adus gratis în 2022 de la Teramo.