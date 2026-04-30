Buricea ar fi solicitat o ambulanţă în timpul unui cantonament al naţionalei pentru un jucător căruia i-a făcut rău, la finalul anului trecut, fără a anunţa medicul lotului naţional, conform protocolului.

George Buricea, suspendat de ANAD

Suspendarea dictată de ANAD a început în data de 29 aprilie, pentru ”facilitate, complicitate metodă interzisă de regulile anti-doping”, însă forul naţional nu detaliază ce s-a întâmplat de fapt, prezentând doar un tabel unde apare şi numele lui George Buricea, plus articolul din regulament (Art. 2 alin. 2 lit. b din Legea 310/2021).

Jucătorul Răzvan Trif, căruia i s-ar fi făcut rău în 30 decembrie 2025, în cantonamentul de la Bucureşti, ar fi primit de la personalul medical de pe ambulanţă o perfuzie cu vitaminele B şi C, dar se pare că fără avizul medicului naţionalei.

SCM Poli Timişoara a confirmat suspendarea

Informaţia privind suspendarea provizorie a lui Buricea a fost confirmată de conducerea SCM Poli Timişoara, într-o conferinţă de presă.

”Nu are voie la antrenamente sau meciuri oficiale. De astăzi nu mai este la antrenamente. La meciul cu Dinamo Bucureşti va sta pe bancă antrenorul nostru secund. Este vorba şi de un jucător al nostru, Răzvan Trif, care momentan e doar audiat”, a precizat Laurenţiu Marian, director SCM Poli Timişoara.

Mandatul lui George Buricea la naţională se încheie în această lună, iar de la club este suspendat.

News.ro